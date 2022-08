Čakajú nás spojené voľby: Dušičkový termín a rôznofarebné obálky, TAKTO budeme na jeseň hlasovať

BRATISLAVA - Verejnosť čakajú na jeseň dlho chystané spojené voľby do VÚC a komunálne voľby. Včera boli do spomínaných volieb oficiálne uzavreté kandidátky. Obidve pripadnú na jeden a ten istý jesenný termín, a preto sme si pre vás prichystali podrobný návod na to, ako vo volebnej miestnosti postupovať a na čo si dať pozor.

Obidve voľby sa budú konať v jeden a ten istý termín

Obidve voľby sa budú konať v jeden a ten istý termín - 29. októbra 2022 .

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca .

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič osobitne v každom zozname voličov vlastnoručným podpisom. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.

Koľko kandidátov môžeme krúžkovať?

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených (počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku). Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidát a.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených (počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku).

Pozor na chyby, hlasovanie môže byť neplatné, hrozia aj pokuty

Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný . Rovnako ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie neplatné .

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur .

Pozor na farbu obálok, ktoré rozlišujú, v ktorých voľbách

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do modrej obálky hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja .

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do bielej obálky hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) .

Kollár spojil voľby na dušičkový termín, sľubuje si od toho aj ušetrenie financií

"Určujem rovnaký deň konania volieb na sobotu 29. októbra 2022 ," informoval Kollár ešte na júnovej tlačovej konferencii. Rozhodnutie predsedu NR SR zverejnia v priebehu tohto týždňa. "Všetky technikálie o určení lehôt na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v zastupiteľstvách, ako aj ďalšie lehoty budú uverejnené v tomto mojom rozhodnutí," dodal.

Dôvod spojených volieb je aj v cestovaní

Na termíne volieb v dušičkovom období sa dohodli v koalícii. Veľa ľudí podľa šéfa NR SR cestuje ďaleko na miesto svojho trvalého pobytu a je možné, že dva víkendy po sebe by necestovali. Koalícia si od tohto termínu sľubuje vyššiu účasť vo voľbách. Predseda parlamentu tiež hovorí, že spojením volieb sa šetria financie. "Teraz uvidíme, ako to dopadne," odpovedal na otázku, či by sa do budúcna mohli voľby rozdeliť.

Voliči si budú na jeseň vo svojich samosprávach vyberať primátora mesta, respektíve starostu obce a tiež poslancov mestských, respektíve obecných zastupiteľstiev. V prípade Bratislavy a Košíc budú vyberať aj starostov mestských častí a poslancov miestnych zastupiteľstiev. Zároveň budú Slováci voliť predsedov samosprávnych krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev.