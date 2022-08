Koaličná kríza stále graduje: Nepomohol ani Bôrik, Matovič sa už v ďalšom statuse chystá na pád vlády!

archívne video

V tejto chvíli je možné len špekulovať o tom, prečo Matovič v posledných dňoch chrlí status za statusom a väčšinou majú rovnaký obsah. Minister financií Sulíkovi dookola pripomína rok 2011 a pád vlády Ivety Radičovej, za ktorý podľa neho aj vtedy mohli liberáli. Hneď v úvode mu to Matovič aj spočítal. "Radičová: 1 rok, 3 mesiace a 2 dni, Matovič: 1 rok a 9 dní, Heger: 1 rok a 5 mesiacov. Až toľko “dovolila” SaS žiť protikorupčným vládam, ktorých bola súčasťou," uvádza na úvod počty, podľa ktorých vraj trvala vláda za účasti liberálov.

Matovič sa pripravuje na septembrový pád vlády

Je pomerne zvláštne, že Matovič sa o začiatku septembra už vyjadril aj v kontexte, že bude stale ministrom financií, no druhým dychom hovorí, že príde pád vlády. A vraj už veľmi skoro. "Nie som optimista, ale SaS 1. septembra povalí už tretiu protikorupčnú vládu v rade. Môžeme dúfať, môžeme ich prosiť, môžeme vyzývať, nič nepomôže, aj tak rozhodne jeden človek ako vždy doteraz. Prebehli tri veľké čistky a tak to, čo tam bolo kritické už nie je," skonštatoval Matovič.

Scenár je rovnaký

Matovič tvrdí, že aj v tomto prípade vraj ide zo strany SaS o ten istý postup. "Vzorec je rovnaký - do 1 roka a kúsok musí SaS položiť každú protikorupčnú vládu, ktorej je súčasťou. A mne je to veľmi ľúto, keď si len predstavím, kde by sme ako Slovensko mohli byť, ak by sme nemuseli znášať neustále podrazy, ponižovanie, vydieranie a hrozby povalenia vlád od vlastného koaličného partnera. Opozícia v koalícii. Na čo nám je Fico? Na čo Mazurek? Vystačíme si sami," pokračuje Matovič.

Ten v závere statusu dodal, že drží palce každému, kto sa pokúsi zvrátiť dokonanie "diela" zo strany SaS a vyzval Sulíka na opätovný "krok späť". Ním by vraj Slovensko zachránil od mafie a fašistov.

Matovič klame, reagujú liberáli

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje argument OĽaNO o tom, že sme ich spoluprácu s fašistami pri prelamovaní veta prezidentky, mohli vetovať, za nepravdivú a zavádzajúcu. "Bol to práve Igor Matovič, ktorý nielen na koaličných radách, ale aj mediálne tvrdil, že jeho nespravodlivý a miestami škodlivý miliardový nápad nemôžeme vetovať, pretože je v súlade s Programovým vyhlásením vlády. Jediné, čo koaliční partneri uznali, bolo naše veto na vyššie dane. Keď sa Igor Matovič priznal, že rokoval s poslancami ĽSNS a dokonca, že na ich podnet upravoval znenie novely, bolo to pre nás prekročenie Rubikonu," povedal minister školstva Branislav Gröhling.

"Aj preto sme na neho spolu so stranou Za ľudí apelovali, aby neprelamoval veto prezidentky s fašistami. Ani strana SaS a ani strana Za ľudí v tejto chvíli nevedeli vetovať spoluprácu OĽaNO s ĽSNS. Igor Matovič bol varovaný, že takáto spolupráca so sebou prinesie následky. Tento človek škodí Slovensku a budem len rád, keď sa to nebudú báť povedať nahlas aj iní poslanci koalície, ktorým je prednejší charakter ako poslanecká stolička," dodal Gröhling.

Svoje k tomu mala čo povedať aj Mária Kolíková. Podľa nej totiž z SaS viackrát zaznelo vrátane koaličných rad, že tzv. rodinný balíček prejde a veto SaS nepomôže. "Bola to podobná situácia, ako pri rôznych bonusoch z réžie Igora Matoviča v boji proti pandémii, kedy pri uplatnení veta SaS bola zrazu použitá kvázi právnická analýza, že veto sa použiť nedá. Naviac, v koaličnej zmluve okrem rešpektovania koaličných partnerov je aj príkaz rešpektovať demokraciu, čo pri hrubom porušení legislatívneho procesu proti vôli koaličného partnera, je automaticky hrubým porušením koaličnej zmluvy. Akékoľvek slovné útoky smerom k SaS, že mala použiť veto alebo, že nedošlo k porušeniu koaličnej zmluvy sú slovným cvičením, ktoré verím, že bežný občan vie dobre prečítať. Je to však škoda času pre Slovensko a jeho boj o demokraciu," uzavrela Mária Kolíková.