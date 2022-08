Zomrel veľký človek, reagujú na úmrtie kardinála Tomka politici: Kondolencie, spomienky aj Matovičov príbeh!

"Zomrel Veľký Človek. V tento smutný deň chcem Vám priniesť jeden malý, trošku úsmevný príbeh z Ríma z roku 2014. Boli sme s Pavlínkou a dosť veľkou skupinou ľudí z Harichoviec. Z veľkej skupiny sme sa akosi oddelili v menšiu a po obhliadke chrámu sv. Petra sme sa vybrali na ubytko. Tu jedného fiškusa napadlo - poďme urobiť prepadovku kardinálovi Tomkovi - veď býva hneď tu v prvom dome na ulici Via della Conciliazone. Nebolo treba prehovárať," napísal expremiér a minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Spomína na to, ako zazvonili Tomkovi na dvere, zo zvončeka sa ozvala sestra, ktorá rozprávala po taliansky, pričom Matovič jej odpovedal slovensky.

"Dobrý deň, pán kardinál Tomko nie je náhodou doma?”. Nastalo krátke ticho a zrazu už v slovenčine: “Je, a čo by ste si priali?” … “Nič, len sme ho chceli pozvať na zmrzlinu.” … zase nastala pár sekundová odmlka, asi sestrička trošku predýchavala. “To vážne?” … “Jasné. My sme pútnici zo Slovenska a chceli by sme sa s ním veľmi stretnúť," spomína financmajster.

Sestra im následne údajne povedala, že kardinál sa zvykol každý deň vo večerných hodinách prechádzať po Námestí sv. Petra a ak ho počkajú pred vchodom, určite sa neminú. A tak sa so slovenským kardinálom Matovičovci stretli. "Bol úžasný. Popísali sme mu, ako sme na neho striehli, ako sme to vyhútali so sestričkou … a smial sa spolu s nami. Strávili sme s ním v prechádzkach po námestí dobre viac ako hodinu a veľmi dobre sa počúval. Vtedy mal 90, napriek tomu plný života, vtipu a s úplne jasnou mysľou. Ďakujem za tie chvíle, Ďakujem za Váš príkladný život. Odpočívajte v pokoji a myslite na nás, svojich rodákov," uzavrel.

K smutnej udalosti sa vyjadrila aj Anna Záborská, Anna Andrejuvová, Mária Šofranko, ktorí pôsobia v parlamente za klub OĽaNO.

Ďakujeme za celoživotnú prácu, reaguje Sme rodina

"Hnutie Sme rodina vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a blízkym nášho posledného slovenského kardinála vo Vatikáne kardinálovi Jozefovi Tomkovi. So svojim vekom 98 rokov bol najstarším žijúcim členom kolégia kardinálov," napísalo hnutie na sociálnej sieti. Ako ďalej uviedli, počas svojho pôsobenia vo Vatikáne sa stal signatárom iniciatívy na vybudovanie Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, teda ustanovizne na výchovu kňazského dorastu a zároveň i strediska náboženského a kultúrneho života Slovákov v zahraničí. "Ďakujeme za jeho celoživotnú prácu, ktorú zasvätil pomoci ľuďom a vedeniu mladých ľudí na ceste k viere. Odpočívajte v pokoji," dodali.

Bol príkladom pre nové generácie, tvrdí strana Za ľudí

Život kardinála Tomka bol príkladom viery, pokory a skromnosti a príkladom pre nové generácie duchovných lídrov. K pondelkovému úmrtiu kardinála Jozefa Tomka to vyhlásila strana Za ľudí na sociálnej sieti.

"S hlbokým zármutkom sme prijali smutnú správu pre Slovensko, slová o odchode pána kardinála Jozefa Tomka. Bol významnou duchovnou osobnosťou na Slovensku, ale aj na celom svete cez svoje pôsobenie pri Svätej stolici," uviedla strana a zároveň vyjadrila úprimnú sústrasť jeho rodine.

Zosnulý kardinál podľa nej ešte aj vo vysokom veku ako emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov dôstojne zastupoval Slovensko v Ríme. "Jeho skutky misijnej práce po celom svete aj slová viery mali veľkú váhu, boli oporou predovšetkým pre veriacich doma na Slovensku," uviedla strana Za ľudí a dodala, že v kardinálovi Tomkovi stráca Slovensko historickú osobnosť duchovného života.

"S veľkou ľútosťou som dnes prijal správu o úmrtí kardinála Jozefa Tomka. Jeho celý život bol zasvätený službe kresťanskej viere a zároveň aj službe svojmu národu. Patril medzi najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej cirkvi vo Vatikáne, kde svojou múdrosťou a rešpektom otváral dvere predstaviteľom Slovenskej republiky na stretnutia u Svätého Otca," napísal na sociálnej sieti expremiér Peter Pellegrini (Hlas-SD). Ako dodal, osobne mal tú česť s kardinálom veľa krát hovoriť. Poukázal na to, že jeho múdrosť, nadhľad a zároveň oddanosť Slovenskej republike boli inšpirujúce aj pre politikov. "Ľudia ako on, spájajúci národ, ktorý je dnes rozvadený a rozhašterený, budú chýbať. Česť jeho pamiatke," uzavrel.

Vo veku 98 rokov zomrel v pondelok v Ríme kardinál Jozef Tomko. Informovala o tom Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS). "S bolesťou v srdci a zároveň s nádejou na vzkriesenie oznamujeme, že dnes 8. augusta 2022 v skorých ranných hodinách vo svojom bydlisku v Ríme v kruhu najbližších spolupracovníkov odovzdala svoju šľachetnú dušu Pánovi Jeho Eminencia kardinál Jozef Tomko," uviedla kancelária. Ďalšie informácie o pohrebných obradoch v Ríme a v Katedrále svätej Alžbety v Košiciach, kde bude pochovaný, poskytne KBS v najbližšom čase.