Diskriminácii je koniec: Rakúšania Slovákom doplácajú peniaze, o ktoré ich pripravil sporný zákon!

BRATISLAVA – Diskriminácii odzvonilo. Pracovať v Rakúsku bolo v minulosti pre našincov často výhodné aj pre rôzne z toho plynúce sociálne výhody – ako napríklad rodinné prídavky. O tie však slovenskí rodičia, ktorí za prácou odchádzali do Rakúska, prišli v januári 2019, kedy im Rakúšania novým zákon nadelili menej. Diskriminačnému opatreniu je však po tri a pol roku koniec. Mnohým rodičom konečne prišla na účet suma, o ktorú pre sporný zákon prišli. Ak patríte medzi tých, ktorí majú na peniaze nárok, no stále ste ich nedostali, skontrolujte si radšej údaje.

Pre mnohé matky bolo výhodné pracovať u našich susedov v Rakúsku aj preto, že následne mali nárok aj na ich rodinné prídavky a to v takej výške, ako domáci Rakúšania. Zmena však nastala 1. januára 2019, kedy sa Rakúsko rozhodlo upravovať sociálne príspevky podľa životnej úrovne v krajine, kde bývajú deti pracovníka. Tie mohli byť zvýšené, alebo znížené, v závislosti od cenovej úrovne v danom členskom štáte. V praxi to však vo väčšine prípadov znamenalo práve zníženie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Medzi tých, ktorí automaticky dostali menej, patrili aj Slováci. Takáto úprava sa pravdaže mnohým cudzincom, ktorí za prácou dochádzali do Rakúska, nepáčila. Nešlo pritom iba o Slovákov, ale aj občanov iných krajín. Európska komisia sa preto na základe domnienky, že tento prispôsobovací mechanizmus je v rozpore s únijným právom, obrátila na Súdny dvor EÚ so žalobou, ktorú podporili okrem Slovenska aj Česká republika, Chorvátsko, Poľsko, Rumunsko či Slovinsko. Naopak Dánsko a Nórsko sa postavili na stranu Rakúšanov.

V júni tohto roka však prišla pre prvú skupinu potešujúca správa. Súd rozhodol, že Rakúska úprava je diskriminačná a pispôsobenie rodinných prídavkov a rôznych daňových výhod, ktoré Rakúsko poskytuje pracovníkom v závislosti od štátu bydliska ich detí, je v rozpore s právom Európskej únie. Rakúsko tak muselo zákon zmeniť.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

„Rakúsky parlament schválil zákon o vyrovnávaní rodinných prídavkov, na základe ktorého budú spätne vyplatené dávky. Vyplatenie rodinných prídavkov prebehne automaticky na základe údajov dostupných v daňovej správe začiatkom augusta. Ak nie sú k dispozícii dostatočné údaje, daňové orgány budú dotknuté osoby kontaktovať,“ uviedlo v stredu Slovenské veľvyslanectvo v Rakúsku. Mnohým Slovákom už tieto peniaze vyplatené boli. „Dnes prišli. Celkom fajn suma. Potešilo,“ uviedol jeden z diskutujúcich pod včerajším príspevkom ambasády. „Aj mne prišli práve dneska áno pekná suma za toľko mesiacov,“ píše ďalšia. „Aj mne včera prišlo prekvapko,“ znel ďalší príspevok.

Ambasáda však upozorňuje, že v prípade chýbajúcich alebo chybných údajov v daňovej správe je potrebné podať žiadosť cez FinanzOnline, alebo prostredníctvom formulára Beih100. Ak teda patríte k tým, čo majú na peniaze nárok, no nie ste si istý, či máte splnené všetky potrebné formality, mali by ste si to radšej skontrolovať.