Viac ako dva roky sa nič nerobilo! Raši kritizuje zámer rušenia detských ambulantných pohotovostí

Ambulantné pohotovosti by sa podľa neho dali zachrániť aspoň v prechodnom období. "Napríklad, ak by sa výrazne zvýšila motivácia lekárov, ktorí na týchto pohotovostiach slúžia," skonštatoval. Exminister poukázal, že za problémom s detskou ambulantnou pohotovosťou je nedostatok lekárov. Rezort zdravotníctva by ho mal podľa neho riešiť. "Treba sa začať zaoberať týmto stavom. Viac ako dva roky sa však neurobilo vôbec nič," podotkol.

S rušením detskej ambulantnej pohotovosti v Ružomberku by Raši nesúhlasil

Riešenie štýlom, "ak to neviem, tak to zavriem", je podľa neho pre zdravotníctvo škodlivé a pre pacienta nebezpečné. S rušením detskej ambulantnej pohotovosti v Ružomberku by Raši nesúhlasil. "Považujem za úplne nelogické, aby rodičia s malými deťmi, ktoré sú často v horúčkach alebo ťažších stavoch, chodili na pohotovosť do Liptovského Mikuláša," dodal.

Zámer skritizoval aj poslanec Martin Beluský

Zámer skritizoval aj poslanec Národnej rady SR za ĽSNS Martin Beluský, rušenie detských pohotovostí označil za nezmysel. Poukázal, že mnoho lekárov po ukončení štúdia odíde do zahraničia, vidí za tým zle nastavený systém. Riešením by podľa neho bolo zazmluvnenie študentov lekárskych fakúlt na výkon štátnej služby v rozsahu 15 rokov.

"Riešením nie je rušenie nemocníc, zvlášť detských pohotovostí, ale využitie potenciálu absolventov lekárskych fakúlt, ktorí vo veľkom každoročne končia lekárske štúdium na Slovensku," doplnil. Na potrebu zmeny organizácie detských ambulantných pohotovostí upozornil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Zmeny by privítala aj Elena Prokopová

Prehodnotiť sa má podľa neho dĺžka ich trvania, počet a lokalizácia. Skonštatoval, že štát vzhľadom na počet pediatrov a ich vyťaženosť nezvládne prevádzkovať hustú sieť pohotovostí. Poukázal, že okrem nich sa buduje sieť urgentných príjmov a fungujú tiež ústavné pohotovostné služby v nemocniciach. Zmeny by privítala i hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo pre deti a dorast Elena Prokopová. Odôvodnila to vyčerpanosťou pediatrov. K zredukovaniu počtu sa prikláňa tiež Slovenská lekárska komora.

Poukázala, že v niektorých regiónoch slúžia pediatri päť i viac služieb, čo je podľa nej neúnosné. Problém nízkeho počtu pediatrov sa podľa Asociácie nemocníc Slovenska nemôže riešiť prenesením na nemocničných lekárov. Upozornila, že zvýšenie práce personálne poddimenzovaných oddelení prinesie prehĺbenie ich vyčerpania.