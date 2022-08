Otrasný biznis v Česku: Chudobné Ukrajinky porodili v Prahe, deti predali aj tým, ktorí sa chceli odreagovať

Terčom českého vyšetrovania je ukrajinská agentúra Feskov-Human Reproduction Group s pobočkami v Charkove, Kyjeve a Prahe. Prevádzkovateľ kliniky Alexander Feskov je podľa IMABE od vlaňajška obvinený z obchodovania s ľuďmi na Ukrajine. Šesť zamestnancov kliniky je medzičasom podozrivých aj z toho, že obchodovaním s deťmi zarobili 1,2 milióna eur.

Klinika Feskov propaguje "program záruky na diaľku", čo znamená, že zákazníci alebo zmluvní rodičia nemusia cestovať za dieťaťom na Ukrajinu. V závislosti od zvolenej krajiny sa tam môže uskutočniť reprodukčný program aj pôrod. To by umožnilo obísť prísnejšie vnútroštátne zákony., keďže podľa ukrajinských zákonov je náhradné materstvo povolené len neplodným manželským párom. Medzi zákazníkmi Feskova však boli aj slobodní muži, ktorí túžia mať deti, či homosexuálne páry z celého sveta.

