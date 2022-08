Zdravotníci čelia verbálnym aj fyzickým útokom: Problémový je najmä urgentný príjem

BRATISLAVA – Zdravotníci sa v nemocniciach stretávajú s verbálnymi aj fyzickými útokmi. Verbálne útoky sa za posledné dva roky podľa hovorkyne Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Evy Kliskej vystupňovali. "Evidujeme aj fyzické útoky na našich zdravotníkov. Za posledný rok sú to desiatky prípadov," povedala.

Útočníci sú mnohokrát podľa hovorkyne pod vplyvom alkoholu alebo drog. "Mnohí z týchto pacientov sú veľmi agresívni a útočia na našich zdravotníkov a tiež poškodzujú priestory v čakárni alebo v samotnej ambulancii," uviedla Kliská. Konflikty vyvolané pacientami vznikali tiež napríklad z dôvodu ich neochoty dodržiavať pandemické opatrenia, najmä testovanie na ochorenie COVID-19 alebo nosenie respirátora, tiež pre nespokojnosť s materiálnym vybavením nemocnice, priblížila hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Ružena Maťašeje.

"Bohužiaľ, musíme konštatovať, že s dešpektom, vulgárnym až arogantným správaním sa pacientov, ale aj ich príbuzných, sú zdravotnícki pracovníci konfrontovaní každodenne," povedala Maťašeje. Najviac sa s agresivitou stretávajú na oddelení urgentného príjmu, na psychiatrickej klinike a internej traumatologickej klinike.

V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice bola náročnejšia situácia v čase pandémie ochorenia COVID-19. "Keď sme zaznamenali, a sú aj verejne známe, protesty proti našim lekárom. Situácia sa po uvoľnení protipandemických opatrení upokojila," potvrdila Monika Krišková z UNLP s tým, že v poslednej dobe nezaznamenali útoky na zdravotníkov.

"Nemocnica a ani zdravotníci nemajú relevantné možnosti ochrany. Nemocnica má síce oddelenie vnútornej ochrany, avšak naši pracovníci SBS majú takisto legislatívne obmedzené možnosti, ako zasiahnuť. V prípade agresivity pacientov musíme privolať políciu," vysvetlila Maťašeje. Zákon podľa nej problém útokov upravuje, ale keďže nie každý útok napĺňa znaky priestupku alebo trestného činu, pre prax považuje nemocnica legislatívu za nepostačujúcu.

Slovenská lekárska komora (SLK) nepovažuje zmenu legislatívy za potrebnú, problém vidí v jej uplatňovaní zo strany polície, orgánov súdnej moci, ale aj od samotných lekárov. "Zákon využívajú menej ako minimálne – pre náročnosť postupu a pre ich ľudský prístup k pacientom aj v tejto oblasti," reagovala komora v stanovisku.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSAPA) organizuje komunikačné školenia zvládania agresívneho pacienta a jeho príbuzných. Podľa jej prezidentky Ivety Lazorovej sa snaží nabádať zdravotnícke zariadenia, aby aj oni iniciatívne svojich zamestnancov v tejto oblasti školili.

S agresivitou pacientov sa sestry stretávajú najviac na urgentnom príjme

Sestry a pôrodné asistentky sa najviac stretávajú s agresivitou na urgentných príjmových oddeleniach alebo v ambulanciách. Sú to oblasti prvého kontaktu pacienta so zdravotníckym personálom. Uviedla to prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová. Upozornila, že v poslednom období evidujú aj zvýšenú agresivitu voči zamestnancom zariadení sociálnych služieb.

"Je na škodu veci, že zdravotníci už takéto prejavy agresie berú ako súčasť svojej práce, pričom ich ani nenahlasujú," povedala Lazorová. Komora preto nabáda sestry a pôrodné asistentky, aby slovné a fyzické útoky evidovali. Na ich lepšiu ochranu a prípadné ďalšie kroky je potrebné mať evidenciu počtu a charakteru útokov. Tiež podľa nej treba vplývať na verejnosť, že zdravotníci sú v zdravotníckych zariadeniach na to, aby im pomáhali, nie preto, aby sa bránili voči útokom.

Vo väčšine nemocníc podľa nej chýbajú bezpečnostné služby. "Preto sa stáva, že aj v prípade privolania policajnej hliadky je už prvý atak útočníka v odznení a ťažko sa dokazuje útočníkovi vina," vysvetlila Lazorová. Je podľa nej na zdravotníkoch, aby mali dostatok komunikačných zručností na zvládanie agresívneho pacienta v prvých minútach pri strete. Pomôcť by mohla stála bezpečnostná služba v zdravotníckych zariadeniach. "Ale to je otázka finančných možností daného zariadenia, ktorá je už vopred pri tejto situácii zodpovedaná. Šetrí sa tam, kde sa môže," doplnila.