Ľudia vysmiali policajné zábery: Ostré poznámky na adresu ich kvality! Odborník vysvetlil, prečo bývajú také zlé

BRATISLAVA – Poznáte to asi aj vy. V médiách je zverejnený oznam o prepadnutí či lúpeži a polícia v snahe vypátrať a dolapiť vinníkov prosí verejnosť o pomoc – zverejní pre to aj záznamy z bezpečnostných kamier, ktoré majú pomôcť s identifikáciou páchateľa. V tom však nastáva problém – zle zaostrené zábery, na ktorých je problém niekedy rozoznať nielen črty tváre, ale aj to, či ide vôbec o ženu, alebo muža, nad ktorými ľudia len nechápavo krútia hlavami. Kde je problém?

Na nekvalitné zábery pochádzajúce z bezpečnostných kamier poukázali aj ľudia v komentároch pod príspevkom, ktorý polícia uverejnila k štvrtkovej lúpeži banky v bratislavskom Ružinove. Snažila sa totiž viac dozvedieť o dvojici páchateľov, ktorí boli zachytení na zázname z bezpečnostných kamier.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

„Také kvalitné fotky robil môj prvý telefón z fotoaparátom siemens MC 60,“ napísal jeden z komentujúcich. „... ja mám kamery za 50 eur, také tie čínske, ktoré monitorujú pozemok a robia 100x lepšie...“ napísal ďalší. „Neviem, či nemám lepši kamerový systém na sledovanie husí na dvore, ako táto banka,...“znie ďalšia poznámka.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Facebook/Polícia SR

Galéria fotiek (7) Zdroj: Facebook/Polícia SR

Galéria fotiek (7) Zdroj: Facebook/Polícia SR

„To bolo natáčané kalkulačkou?,“ pýta sa ďalší diskutujúci. Našli sa aj takí, ktorí pobavene zdieľali zábery z Marsu, ktoré kvalitou výrazne prevyšovali tie z vykradnutej banky. „Webbov teleskop robí ostré fotky na miliardy svetelných rokov a v banke nevedia spraviť fotku s normálnym rozlíšením na dva metre,“ zaznelo.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Youtube/Living to DIY with Rachel Metz

Na kvalitu vlýva viacero parametrov

Odborník na IT Ondrej Macko ale v tejto súvislosti vysvetľuje, že bezpečnostné kamery nemajú vysokú rozlišovaciu schopnosť a dôvodom je hlavne to, že natáčajú zábery nepretržite. „Tieto záznamy vo vyššej kvalite by znamenali veľké požiadavky na dátovú kapacitu a tiež vyhotovenie kamery,“ uviedol. Primárnym dôvodom nízkej kvality záznamu je cena kamery, ale nielen to. Úlohu zohráva aj cena zariadenia na ďalšie spracovanie dát. Konkrétne v prípade kamery je to snímací prvok a optika objektívu.

Macko tiež vysvetlil, že bežne sa ukladá záznam v tzv. SD rozlíšení. Na to, aby bolo na záberoch z bezpečnostných kamier možné dobre rozoznať detaily tváre, bolo by potrebné FullHD alebo 4K rozlíšenie ako majú súčasné televízory.