Slovensko začne očkovať 4. dávkou: Registrovať sa už môže aj TÁTO skupina! Detaily zatiaľ chýbajú

Očkovanie proti koronavírus patrí stále medzi najefektívnejší spôsob ochrany proti ťažkému priebehu COVIDU. Prekonanie koronavírusu totiž voči novým variantom nepomáha. Česko už s podávaním štvrtej dávky začalo. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nás opäť čaká náročná jeseň aj zima.

Na druhú booster dávku sa môžu prihlásiť ľudia nad 50

Česko oznámilo spustenie očkovania štvrtou dávkou v pondelok, v utorok sa pridalo aj Slovensko. Presný plán alebo stratégia zatiaľ známa nie je. Rovnako nevieme ani to, ako to bude prebiehať. Jedinou známou informáciou je zatiaľ to, že rezort spustí v najbližších dňoch možnosť očkovania druhou booster dávkou pre všetkých záujemcov, ktorí sú starší ako 50 rokov. "Ide o postup, ktorý odporučila aj imunizačná komisia," uviedla pre Topky hovorkyňa rezortu zdravotníctva Petra Lániková.

Zároveň podanie 2. booster dávky bude umožnené všetkým imunokompromitovaným osobám starším ako 12 rokov. "A to od budúceho týždňa. Podanie 2. booster dávky bude možné najskôr 4 mesiace od podania 1. booster dávky alebo najskôr 3 mesiace od prekonania ochorenia COVID-19. O ďalších detailoch budeme verejnosť včas informovať," dodala. Očkovať sa bude zatiaľ dostupnými vakcínami proti koronavírusu, ktorými Slovensko disponuje. Nové vakcíny proti variantu omikron a jeho subvariantom by mali prísť v septembri. Rezort stratégiu prehodnotil, no detaily zatiaľ známe nie sú.

NCZI spustilo registráciu už v marci

Národné centrum zdravotníckych informácií spustilo registráciu na očkovanie štvrtou dávkou pre ľudí do zníženou imunitou už 11. marca. Reálne sa na očkovanie dostanú až takmer 5 mesiacov po registrácii. "Očkovanie posilňujúcou dávkou proti ochoreniu COVID-19 je odporúčané každému imunokompromitovanému pacientovi. Po podaní troch dávok, ktoré tvoria u týchto osôb so zníženou imunitou základnú očkovaciu schému, im môže byť aplikovaný tzv. booster. Ide v poradí o štvrtú dávku vakcíny. O tejto možnosti by sa mali pacienti vopred poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom," informovalo ešte v marci NCZI.

Nové vakcíny by mali na Slovensko prísť v septembri

Schvaľovací proces Európskou liekovou agentúrou (EMA), ktorá momentálne posudzuje registráciu vakcín na ochorenie COVID-19 adaptovaných na variant omikron od výrobcov Pfizer a Moderna, bol úspešný. Od septembra by preto mali na Slovensko postupne prichádzať prvé dávky tejto vakcíny. "V septembri očakávame dodávku 100-tisíc adaptovaných dávok od výrobcu Moderna, postupne budú prichádzať aj ďalšie objemy dávok od spoločnosti Pfizer," informovala ešte minulý týždeň Lániková.

Pri očkovaní sa postupuje podľa schválenej očkovacej schémy. Aktuálne sa do konca júla pokračuje v očkovaní prvoočkovancov a do konca augusta sa môžu ľudia doočkovať druhou alebo booster dávkou. "Pokračujeme v príprave stratégie očkovania proti COVID-19 na sezónu jeseň – zima 2022/2023. Slovensko v tomto smere plne reflektuje odporúčania Európskej liekovej agentúry," dodala.

Česko spustilo očkovanie už od 18 rokov a zatiaľ bez registrácie

V Česku sa od pondelka začína očkovať štvrtou, posilňujúcou, dávkou vakcíny proti COVIDU. Rozdiel však je, že ju naši susedia sprístupnili pre všetkých záujemcov nad 18 rokov, ktorým od podania tretej dávky uplynuli aspon štyri mesiace. U nás je zatiaľ otvorená registrácia len pre skupinu ľudí nad 50. Slovensko patrí ku krajinám s nízkou zaočkovanosťou a záujem v dnešných dňoch je takmer nulový. Včera sa prvou dávkou zaočkovalo len 18 ľudí.

Očkovanie prvou dávkou vakcíny od Moderny končí v júli a druhou v auguste. Ministerstvo tak riskuje to, čo sa udialo pri začiatkoch očkovania, kedy bol záujem oveľa väčší. Kým sa totiž dostali na rad mladšie ročníky, záujem rapídne klesol a nezdá sa, že by sa to malo zmeniť. Plne zaočkovaných je na Slovensku necelých 51 percent ľudí. Booster dávku dostalo len 30 percent, teda zhruba 1,6 milióna ľudí z celkového počtu plne zaočkovaných.

Nový subvariant u našich susedov, prekonanie COVIDU nepomáha

V Česku môžu dokonca na štvrtú dávku ľudia prísť do centier bez registrácie. Tamojší rezort zdravotníctva spustí rezervačný systém od 15. augusta. Agentúra DPA pripomenula, že minulý týždeň dve agentúry EÚ - Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európska lieková agentúra (EMA) - vyzvali členské štáty, aby pristúpili k očkovaniu druhou posilňujúcou dávkou vakcíny proti covidu.

U našich susedov sa zároveň objavil prvý prípad nákazy variantom BA.2.76, ktorý má blízko k subvariantu omikronu s neoficiálnym názvom kentaur. Imunita získaná po prekonaní zrejme proti tomuto variantu nestačí. "Subvariant BA.2.76 sa, podobne ako kentaur s označením BA.2.75, zaraďuje do rodiny mutácií, ktorých vývoj pokladáme za dobré sledovať. Tento subvariant s označením kentaur už Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) zaradilo medzi takzvané varianty záujmu," upozornila v pondelkovej tlačovej správe vedúca českého Národného referenčného laboratória (NRL) pre chrípku a nechrípkové respiračné vírusové ochorenia Helena Jiřincová.

NRL potvrdilo prvý prípad nákazy subvariantom BA.2.76 celogenómovou sekvenciou. "Podľa dostupných informácií zo zahraničia by BA.2.76, ktorý ešte nemá vlastné pomenovanie, mohol podobne ako kentaur patriť do skupiny, ktorá dobre uniká protilátkam neutralizujúcim koronavírus. To znamená, že proti nemu nie je dostatočná imunita po prekonaní ochorenia, a to ani po infekcii omikronon, predovšetkým variantom BA.1," uviedla podľa TN.cz Jiřincová.

Nikdy nebudeme mať vakcínu na aktuálny variant

Nikdy nebudeme mať vakcínu, ktorá bude zacielená na aktuálny variant koronavírusu. Aj napriek tomu je však očkovanie najúčinnejší nástroj proti covidu, povedal český biochemik Jan Trnka pre iRozhlas.cz. Aktuálne prevláda v populácii subvariant BA.4 a BA.5, objavuje sa však nový variant, ktorý sa šíri ešte rýchlejšie. Trnka by za najlepšiu prevenciu považoval vakcínu zacielenú na aktuálne prevládajúcu mutáciu, to však nie je reálne.

"Aj keď je vývoj vakcíny proti covidu najrýchlejší v histórii, predsa len to chvíľu trvá," povedal Trnka. COVID môžeme podľa jeho slov stále len dobiehať, pretože sa šíri globálne a oveľa rýchlejšie než akékoľvek iné respiračné vírusy. Tým, že sa rýchlo šíri, aj rýchlo mutuje. "Vieme, že aj vakcín proti úplne najpôvodnejšiemu variantu vírusu sú napriek tomu účinné," uviedol biochemik. Hoci by teda presne zacielená vakcína mohla mať lepšiu účinnosť, stále považuje aj aktuálne očkovacie látky za najlepší nástroj, ako sa pred koronavírusom chrániť.

Ochranný efekt očkovania klesá s časom, zrejme nikdy však podľa Trnku nebude úplne nulový. "Ale obvyklá odhadovaná slušná ochrana je zhruba štyri až šesť mesiacov po dávke. Je to, samozrejme, individuálne a je to otázka toho, či človek predtým prekonal covid a podobne," vysvetlil Trnka. Je pravdepodobné, že v októbri a v novembri budú k dispozícii novšie upravené vakcíny, myslí si biochemik.

Európu čaká náročná jeseň a zima

Regionálny úrad WHO pre Európu v utorok upozornil na náročnú jeseň a zimu, ktoré Európu čaká v súvislosti s koronavírusovou pandémiou. Urobila tak v období, keď sa v Európe zvyšujú počty prípadov nákazy covidom, pričom členské štáty monitorujú situáciu len v obmedzenej miere. WHO tiež vyzvala európske krajiny, aby sa "urýchlene zaoberali medzerami v monitorovaní pandemickej situácie a krokmi potrebnými na predchádzanie úmrtiam".

Riaditeľ regionálneho úradu WHO pre Európu Hans Kluge uviedol, že "je jasné, že sa nachádzame v rovnakej situácii ako minulé leto – ibaže teraz stoja za novou vlnou ochorenia subvarianty omikronu". Predstavil aj jesennú a zimnú stratégiu pre boj proti covidu, pričom dodal, že "ak budeme s potrebnými krokmi čakať do jesene, bude už príliš neskoro". Trnka však uviedol, že zatiaľ nie je jasné, ako epidemiologickú situáciu zmení aktuálna letná vlna, ktorú zažívame prvýkrát. Podľa Trnku je možné, že sa očakávaná jesenná vlna posunie na zimné mesiace alebo začiatok jari.

V novej stratégii je zahrnutá zvýšená miera vakcinácie obyvateľstva, druhá posilňovacia dávka pre osoby s oslabenou imunitou či seniorov a prekrytie dýchacích ciest v interiéroch a prostriedkoch hromadnej dopravy. Kluge uviedol, že počet nových prípadov nákazy koronavírusom v Európe a niekoľkých regiónoch strednej Ázie sa v posledných šiestich týždňoch strojnásobil. Poznamenal, že hoci stúpol aj počet hospitalizácií, počet pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) zostáva relatívne nízky. Podľa Klugeho zomiera v Európe v súčasnosti na koronavírus približne 3000 ľudí týždenne.