Klíma či ventilátor môžu dopomôcť k šíreniu COVIDU-19! Hygienici odkazujú: TOTO je správne používanie

BRATISLAVA – Čísla infikovaných koronavírusom opäť rastú a nakaziť sa môžete relatívne ľahko. Ako totiž už po viac ako dvoch rokoch dobre vieme, COVID-19 sa šíri vzduchom prenášanými časticami a kvapôčkami. Na to, aby ste ochoreli, vám teda stačí dýchať. Práve vzduch a jeho výmena je v čase letných horúčav jednou z hlavných tém – otvorené okná, klimatizácie či ventilátory sú súčasťou našich dní. Treba ich však vedieť správne používať, inak vám môžu uškodiť. Naopak, správne vetranie a používanie vzduchotechniky vás môže pred vírusom ochrániť.

Podľa Úradu verejného zdravotníctva existuje viacero spôsobov, ktoré možno uplatniť na zníženie potenciálu prenosu COVID-19 vzduchom. Jedným z nich je aj vetranie. Zabezpečenie správneho vetrania vonkajším vzduchom môže pomôcť znížiť koncentráciu kontaminantov vo vzduchu, vrátane vírusov v interiéri.

Ak si vetráme domácnosť, mali by sme na výmenu vzduchu používať prirodzené vetranie, teda oknami, alebo mechanické, nútené vetranie prostredníctvom vzduchotechnických zariadení. „Najlepšie je vetrať krátko a intenzívne. Intenzívne vetranie možno dosiahnuť vďaka prievanu, a to napr. súčasným otvorením okien vo viacerých miestnostiach,“ odporučili.

Dôležitá je tiež pravidelnosť. Vetrať treba aj niekoľkokrát za deň. Pri vyššom počte ľudí v domácnosti, ako aj pri pocite vydýchaného vzduchu, je potrebné zvýšiť aj frekvenciu vetrania. „Spôsob vetrania prispôsobte vonkajšej teplote vzduchu a ročnému obdobiu; v zime by malo ísť o rýchle a nárazové vetranie zhruba tri razy denne, v letnom období je základným pravidlom vetranie v skorších ranných hodinách, a to doobeda na západnej strane a poobede na východnej strane domu,“ radia.

Pripomínajú, že v letných mesiacoch môže byť popri vetraní oknami nápomocná aj klimatizácia alebo obyčajný ventilátor, ktorým docielite rýchlejšiu výmenu vzduchu v miestnosti. „Aby ste znížili riziko prenosu vzduchom, nasmerujte prúdenie vzduchu ventilátora tak, aby nefúkalo priamo z jednej osoby na druhú,“ odporúčajú.

Pokiaľ používate doma klimatizačné zariadenie, pravidelne ho čistite podľa návodu výrobcu. „Pri nedostatočnej údržbe sa prístroje na úpravu vzduchu môžu stať zdrojom mikrobiálneho znečistenia,“ upozornili. Bez ohľadu na to, či klimatizáciu využívate často, z času na čas ju tiež vypnite a vyvetrajte klasickým spôsobom.

Pokiaľ sa v byte nachádza osoba pozitívna na ochorenie COVID-19, zabezpečte v miestnosti chorého a v spoločných priestoroch dobré vetranie, najlepšie pomocou prievanu. Okná otvorte vždy, keď je to možné. Ak je to možné, snažte sa tiež zabrániť prúdeniu vzduchu z miestnosti chorého do iných miestností bytu.

„Na doplnenie vetrania môžete použiť čističku vzduchu s kvalitným vzduchovým filtrom. Čističku vzduchu umiestnite do miestnosti, v ktorej trávite najviac času, alebo kde najviac času trávia ľudia zo zraniteľných skupín. Aby ste znížili riziko prenosu vzduchom, nasmerujte prúd čističky vzduchu tak, aby nefúkal priamo z jednej osoby na druhú,“ dodali hygienici.

Pozor si treba dať aj na správne používanie klimatizácie v aute. Používať by ste mali nastavenia, pri ktorých do auta prúdi vzduch z vonka. Cirkulácia vnútorného vzduchu môže totiž napomáhať šíreniu vírusu.