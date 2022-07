Matovič je ako utrhnutý z reťaze, po posunutí jeho balíčka na súd stráca zábrany: Čaputovou metá nenávisť voči mne!

archívne video

Matovič sa vo štvrtok pre novinárov vyjadril najskôr v miernejšom duchu. "My sa Ústavného súdu vôbec nebojíme, lebo podľa toho, ako doteraz Ústavný súd rozhodoval, tak by rodiny mal podržať," povedal. No v statuse, ktorý neskôr napísal sa už úplne rozohnil!

Metá ňou nenávisť voči mne, sťažuje sa nervózny Matovič

Matovič svoj hnev po tom, ako prezidentka definitívne posunula balík na Ústavný súd, prezentoval v najnovšom statuse. V ňom zvolil ostré vetné konštrukcie a prezidentku si podal. "Myslel som, že to neurobí. Bohužiaľ nenávisť voči mne ňou metá natoľko, že v pohode obetuje osud 2,5 milióna detí a rodičov. Do krvi bojovať proti pomoci rodinám v takto ťažkej dobe môže len človek, pre ktorého sú rodiny len čísla," neudržal sa Matovič.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Facebook/Igor Matovic

Klamstvá z prezidentského paláca? A čo tento status z mája, pán minister?

Líder OĽaNO navyše hlavu štátu obviňuje z toho, že klame, konkrétne v časti o možnom zamedzení diskusie pred schvaľovaním balíčka. "V podaní na ÚS tvrdí aj také skvosty, že som sa verejne priznal, že som chcel “zamedziť diskusii a umlčať kritikov a oponentov” Rodinného balíčka. Strašné. Klamať z prezidentského paláca rovno ÚS, to chce iný pocit bohorovnosti," sťažuje sa predseda najsilnejšieho parlamentného hnutia.

Sám však koncom mája nepriamo (v ďalšom statuse) priznal, že balík prešiel parlamentom celkom rýchlo, a to dokonca "bágrom". "Áno, bolo to rýchle, bez zbytočných diskusií ... tak trochu bágrom," priznáva ešte koncom mája Matovič. Ak minister v danej chvíli hovoril o spôsobe pretlačenia balíčka parlamentom, ťažko potom povedať, z akých klamstiev prezidentský palác obviňuje.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Facebook/Igor Matovic

Nenávisť je zlý radca, odkázal ešte urazený Matovič

Vicepremiér si ešte v poslednom odseku ešte raz udrel do Čaputovej. "Nuž, nenávisť je zlý radca a tentokrát na ňu doplácajú nevinné rodiny. My, čo nám na pomoci rodinám záleží, dúfajme, že Ústavný súd rodiny podrží, napriek prevelikej protisnahe pani prezidentky," doplnil.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Čaputová sa už definitívne obrátila na Ústavný súd

Čaputová sa vo štvrtok obrátila na Ústavný súd SR v súvislosti s tzv. protiinflačným balíkom z dielne ministra Matoviča, ktorý Národná rada (NR) SR opätovne schválila aj po jej vetovaní. Takýto postup hlava štátu avizovala už pred prelomením jej veta.

Galéria fotiek (7) Prezidentka SR Zuzana Čaputová prichádza na summit Severoatlantickej aliancie v Madride

Zdroj: TASR/AP

"Podala som návrh na Ústavný súd SR na preskúmanie súladu právnych predpisov a pozastavenie účinnosti," skonštatovala Čaputová. Deklaruje, že to nerobí preto, že je proti pomoci rodinám, ale preto, aby rodiny dostávali adresnú, včasnú a dostatočne účinnú pomoc. "Ktorú si môžeme dovoliť, a o ktorej sa rozhodne legitímnym spôsobom so zapojením všetkých, ktorí ju budú musieť nakoniec vo svojich rozpočtoch zaplatiť," uviedla prezidentka.

SaSka podporuje krok Čaputovej

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) rozumie rozhodnutiu prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá sa pre protiinflačný balíček obrátila na Ústavný súd SR.



"Rozhodnutie prezidentky potvrdilo dôležitosť systému bŕzd a protiváh v demokracii. Toto je jasný signál, že parlament a vláda nemôžu svojvoľne porušovať zákon. Pani prezidentka využila svoje ústavné kompetencie, zatiaľ čo Igor Matovič pri znásilňovaní legislatívneho procesu porušil zákon. Kritika na ňu je v tejto veci preto neoprávnená," uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky/Maarty



Podľa strany SaS je správne, že prezidentka funguje ako kontrola nad parlamentom a vládou. "Jej postup je správny aj v prípade balíčka, kde boli podozrenia z porušenia ústavy, pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a podozrenia z diskriminácie. Pani prezidentka dokonca vopred korektne poslancov informovala, že ak bude veto prelomené, bude sa musieť obrátiť na Ústavný súd. Poslanci mali možnosť veto neprelomiť, schváliť iba časti zákona platné v roku 2022 a zvyšok nechať prejsť riadnym procesom, čím by sa vyhli Ústavnému súdu. To sa však nestalo, veto prezidentky prelomili spolu s fašistami. Preto nie je čo prezidentke vyčítať," doplnil podpredseda SaS a minister školstva Branislav Gröhling.