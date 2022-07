Vicemajster sveta v ľadovom hokeji chce ísť do politiky: Ján Laco bude zbierať podpisy na kandidatúru

"Celý život sa snažím byť tímovým hráčom. Vyhýbať sa konfliktom a svoje ciele nedosahovať na úkor iných, ale tvrdou prácou. V hokeji ma tento prístup priviedol až na olympijské hry a k striebornej medaile z majstrovstiev sveta. Po ukončení kariéry som vďaka nemu v Liptovskom Mikuláši postavil a manažujem hokejovú halu, v ktorej vyrastajú talenty z celého Liptova," uviedol Laco.

Vyjadreniami o nutnosti zjednotiť mesto Laco poukazuje na dlhotrvajúce spory medzi primátorom Liptovského Mikuláša Jánom Blcháčom a viacerými poslancami mestského zastupiteľstva. Tie vyústili do toho, že mesto funguje v rozpočtovom provizóriu. "Ako rodák z Liptovského Mikuláša, ktorý tu so svojou rodinou žije, podniká a pracuje s mládežou, naplno vnímam dôsledky neustálych konfliktov na život v meste. Chcem to zmeniť," priblížil bývalý hokejový brankár.