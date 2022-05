Bývalý Kiskov poradca Baťo sa opäť obul do Matoviča: Slovensku škodí inak ako Mečiar či Fico! Prezradil aj dôvod

BRATISLAVA – Vláda v stredu na rokovaní schválila dva návrhy zákonov z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO). A to zavedenie dane z lacnej ruskej ropy, ako aj kritizovanú pomoc pre rodiny s deťmi. K celej veci, ako aj legislatívnemu procesu sa však vyjadril snáď najväčší kritik financmajstra – a to novinár Radoslav Baťo. Ten tradične expremiérovi venoval poriadnu dávku kritiky.

Na voľnočasové aktivity dostanú deti od päť do 18 rokov každý mesiac 50 eur. Vyplýva to z návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet navrhuje prerokovať zákon v skrátenom legislatívnom konaní. Príspevok by sa mal pripisovať na konto dieťaťa 12 mesiacov vopred. Zabezpečiť by sa tak mala flexibilita nakladania s príspevkom a zároveň sa tým umožní objednávanie voľnočasových aktivít v dlhšom čase. "Príspevok sa pripíše na konto dieťaťa vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca," priblížilo ministerstvo financií.

Rovnako sa v stredu na vláde schválil aj ďalší návrh z dielne ministerstva financií, a to zdanenie mimoriadnych príjmov z ruskej ropy. Rafinéria Slovnaft by mala platiť mimoriadnu daň z cenovej výhody, ktorú jej prináša spracovanie ruskej ropy. Tá je v posledných mesiacoch výrazne lacnejšia ako ropa typu Brent a štát túto výhodu využije na dodatočný príjem do štátneho rozpočtu. Vyplýva to z materiálu návrhu zákona o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet Eduarda Hegera (OĽaNO) zároveň požiadal Národnú radu (NR) SR o zrýchlené legislatívne konanie.

"Predkladaným návrhom dochádza k zavedeniu dane z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou," uviedlo ministerstvo financií v predkladacej správe k schválenému materiálu. Daň sa bude rátať ako súčin množstva ropy s pôvodom v Ruskej federácii v bareloch obstaranej daňovníkom v príslušnom zdaňovacom období a rozdielu medzi referenčnou cenou a priemernou cenou obstarania zníženého o päť USD (4,74 eura). Zdaňovacím obdobím bude kalendárny mesiac a sadzba dane bude vo výške 30 %. Návrh zákona ráta s jeho účinnosťou od začiatku júna tohto roka a platnosť sa skončí decembrom 2024. Pokiaľ bude rozdiel medzi cenami ropy menší ako päť USD počas troch mesiacov nasledujúcich po sebe, platnosť zákona sa skončí v tomto treťom kalendárnom mesiaci.

Tvrdé slová od Baťa

No a práve k týmto dvom schváleným zákonom sa v stredu po rokovaní vlády vyjadril aj najväčší kritik ministra financií Rado Baťo. Ten sa zhruba pred rokom dostal do ostrého konfliktu práve s Matovičom pre vyjadrenia financmajstra o jeho exmanželke a bývalej šéfke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzany Baťovej. Podľa jeho slov sa Slováci strachujú, že demokraciu na Slovensku zničí nová garnitúra v podobe Smeru na čele s Robertom Ficom a extrémistami. Avšak, podľa Baťových slov nám demokraciu ničí práve súčasná vláda, a to najmä premiér Eduard Heger a expremiér a minister financií Igor Matovič (obaja z OĽaNO).

„Demokracia neznamená len to, že sa každé štyri roky dovalíme k urnám a nahradíme zlodeja psychopatom. Demokracia znamená aj to, že máme pravidlá obmedzujúce svojvôľu mocných. Máme napríklad legislatívny proces, aby si každý trt, ktorému sa pritrafí funkcia, nemohol robiť, čo sa mu zachce. Matovičova vláda demokratickými pravidlami pohŕdala, Hegerova vláda pravidlami pohŕda úplne rovnako. Dnes na rokovaní nám to opäť ukazujú,“ konštatoval Baťo na sociálnej sieti. Ako dodal, podľa jeho slov je problém spomenúť si, ktorý návrh z dielne financmajstra prešiel tradičným legislatívnym procesom, a teda analytickým hodnotením, štandardným pripomienkovaním či verejnou kontrolou.

„Je jedno, či sa to týka dane pre Slovnaft, alebo dane pre Marťanov. Matovič, jeho ministri aj poslanci každý deň vo funkcii dokazujú, že pohŕdajú demokratickými procesmi a obmedzeniami, verejnou kontrolou aj samotnými občanmi. Matovič škodí Slovensku inak ako Mečiar, inak ako Fico, ale to neznamená, že škodí menej. A škodiť bude. Aj vďaka tomu, že si namiesto seba posadil na úrad vlády Hegera, ktorý aj dnes ukázal, že Slovensko bude musieť platiť čoraz drahšie výpalné, aby sa bezcenná handra mohla naďalej hrať na premiéra,“ uzavrel Baťo.