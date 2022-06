COVID prípady rastú, nové subvarianty strašia svet: Toto je SCENÁR na jeseň! Školy už dostávajú samotesty

Aj na Slovensku evidujeme za mesiac jún mierne zvýšené počty pozitívnych vzoriek. Podľa Úradu verejného zdravotníctva však nejde o rapídny nárast. "Vírus SARS-CoV-2 v našej populácii naďalej cirkuluje a neustále sa vyvíja, a preto riziká objavenia sa nových variantov zostávajú reálne," uviedol ÚVZ SR.

Archívne VIDEO Lengvarský sa vyjadril aj k aktuálnej COVID situácii

Nárast prípadov nastane koncom leta a na jeseň

Najvyšší nárast prípadov sa očakáva koncom leta a počas jesene. Dôvodom je opäť návrat dovolenkárov a nástup sychravého počasia. Medzi ľuďmi sa však nešíri už len pôvodný omikron alebo jeho infekčnejšie, no menej nebezpečné subvarianty. Obajvili sa ďalšie dva podtypy, ktoré môžu byť podľa doterajších zistení vedcov ešte infekčnejšie, no čo je problém, môžu byť podobne smrteľné ako pôvodné varianty alfa alebo delta.

Dva nebezpečnejšie varianty máme už aj na Slovensku

Máme ich už aj na Slovensku. "Situáciu dôkladne monitorujeme a sledujeme aj šírenie nových subvariantov omikronu BA.4 a BA.5. Za mesiac jún doteraz tvoril subvariant BA.4 spolu 6,5 % a subvariant BA.5 tvoril 19,6 % zo všetkých osekvenovaných pozitívnych vzoriek," uviedol úrad s tým, že epidemiologickú situáciu analyzujú aj prostredníctvom monitoringu odpadových vôd, ktorý umožňuje detegovať prípadné ohniská nákazy.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

"Na lokality s narastajúcim počtom prípadov sa potom vedia epidemiológovia bližšie zamerať a nastaviť potrebné protiepidemické opatrenia. Monitorovanie odpadových vôd treba vnímať ako doplnkový a nezávislý prístup k stratégiám dohľadu a testovania na COVID-19," konštatuje úrad. Na Slovensku sa však aktuálne, podobne ako v iných európskych krajinách, testuje v nižšej intenzite ako predtým. Nevieme preto reálne povedať, koľko prípadov COVIDU u nás máme.

Rezort už rozosiela školám samotesty

Keďže nikto nevie, ako bude situácia s COVIDOM vyzerať na jeseň, stále je dôležité sa chrániť. Rovnako pripravené zrejme chcú byť aj školy. Ministerstvo školstva už začalo s distribúciou antigénových samotestov na základné, stredné a špeciálne školy pre žiakov, ktorých rodičia o to požiadali. "Testovanie sa bude realizovať podľa potreby v prípade opätovného výskytu ochorenia COVID-19 podľa inštrukcií ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR," uviedol pre Topky rezort.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Chystá sa rezort na možnú ďalšiu vlnu koronavírusu? "Aktuálne neevidujeme zvýšené počty pozitívne testovaných žiakov na ochorenie COVID-19. V prípade, že sa epidemická situácia bude zhoršovať, ministerstvo školstva bude pružne reagovať na aktuálnu situáciu," informoval Gröhlingov rezort.

Významná vlna COVIDU by prísť nemala

"Ak výskyt ochorenia COVID-19 na školách porastie a RÚVZ určí, že ide o ohnisko nákazy." Riaditeľ školy je povinný informovať rezort školstva o určení ohniska nákazy v danej škole prostredníctvom e-mailu (covid19@minedu.sk) najneskôr nasledujúci deň po určení RÚVZ. V prípade, že sa situácia zhorší, rezort sa bude riadiť platnými zákonmi, uzneseniami vlády SR, vyhláškami a opatreniami ÚVZ SR.

"Podľa všetkých informácii, ktoré som mal aj od doktorky Prokopovej, s ktorou komunikujeme v rámci konzília, nemala by prísť nejaká významná vlna od septembra," uviedol Gröhling s tým, že napriek tomu urobili opatrenia a požiadali všetky školy, aby zistili záujem rodičov o možnosť testovania od septembra. Doposiaľ rozdistribuovali okolo dvoch miliónov testov a sú pripravení poslať aj ďalšie.

Ďalšia vlna bude podobná vlne omikron

Podľa matematika Richarda Kollára očakávajú odborníci naprieč Európou podobnú vlnu, akou sme si prešli počas vlny omikron zo začiatku tohto roka. "Na Slovensku by to znamenalo infikovanie (vo veľkej väčšine už opakované) niekoľkých desiatok percent obyvateľstva. Z nich bude mať väčšina ľahký priebeh, ale znovu sa zvýši zaťaž v nemocniciach, aj keď kolaps kapacity sa už neočakáva," uviedol pre Topky s tým, že doteraz najviac ohrozené skupiny majú stále vysokú šancu na komplikovaný priebeh ochorenia.

"Špeciálne, ak nie sú trikrát zaočkovaní, prípadne nevyužijú možnosť sa znovu preočkovať." Ide najmä o starších ľudí a ľudí so zhoršenou imunitou. Z publikovaných dát je zatiaľ jasné to, že šanca na reinfekciu novými subvariantami je vyššia, ako v minlosti, a efektivita iminuty získanej predchádzajúcou infekciou alebo očkovaním pri ochrane pred infekciou je veľmi nízka. "Pri vakcínach je však už potvrdená ich vysoká účinnosť pred vážnym priebehom ochorenia," uviedol Kollár s tým, že aj u nás budú tieto subvarianty za chvíľu tvoriť väčšinu prípadov.

Opatrenia už nebudú mať veľký zmysel

Mali by sa teda zaviesť späť niektoré z opatrení? "Opatrenia v minulých vlnách vlnu len odložili a inak rozložili v čase. Vzhľadom na vysokú infekčnosť súčasne kolujúcich subvarianov nemožno očakávať, že sa nám bez dlhodobého uzavrenia hraníc a prísnych opatrení podarí zásadne vlnu znížiť. Keďže ani ostatné krajiny neplánujú návrat k uzatváraniu hraníc a plošným prísnym opatreniam, nie je možné sa ani nazdávať, že by sme boli schopní prísne opatrenia ako jediní aplikovať a ich efektivita je veľmi otázna," skonštatoval Kollár.

Matematik predpokladá, že okrem zavedenia povinnosti nosiť respirátor v interiéroch či obmedzenia návštev v nemocniciach, budeme na Slovensku zavádzať len cielené lokálne opatrenia na miestach, kde by to mohlo byť potrebné. Obmedzenia, aké poznáme z minulej jesene, nás tak zrejme nečakajú. "Nepredpokladám to. Predpokladám oveľa volnejšiu jeseň ako v ostatných dvoch rokoch, viac podobnú tohtoročnej jari ako na minuloročnej jeseni," dodal. ÚVZ SR aj naďalej upozorňuje, že je potrebné sa chrániť, dodržiavať základné hygienické opatrenia a napriek zrušenej povinnosti, nosiť rúška na miestach, kde sa koncentruje viac ľudí.