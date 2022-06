Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA - Poplatky za odber vody by sa mali zreformovať. Prehodnotiť by sa mali limity na nespoplatnené a nenahlasované odbery vody, a tiež limitné množstvá odoberaných vôd. Zatiaľ nie je možné vyčísliť zmeny ročných nákladov. Vyplýva to z Koncepcie vodnej politiky SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, ktorú schválila vláda na stredajšom zasadnutí.