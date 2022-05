Na Slovensku by sa malo v druhom polroku konať 26 vojenských cvičení

Galéria fotiek (1) Slovenská armáda.

Zdroj: SITA/Martin Havran

BRATISLAVA - Na Slovensku by sa malo v druhom polroku 2022 konať 26 vojenských cvičení. Slovenskí vojaci by sa zároveň mali zúčastniť na 47 výcvikových aktivitách v zahraničí. Vyplýva to z návrhu Ministerstva obrany (MO) SR, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Odsúhlasiť ho ešte musí vláda.