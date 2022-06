Ochranu vzdušného priestoru nám môže poskytnúť aj Česko: Ministerstvo chce začať rokovania

BRATISLAVA - Do ochrany vzdušného priestoru Slovenskej republiky by mohla byť okrem Poľska zapojená aj Česká republika. O právnych a praktických aspektoch chce rezort obrany rokovať s oboma krajinami. Potvrdila to hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

"S poľskou stranou v tejto veci prebiehajú expertné rokovania týkajúce sa právnych a praktických aspektov ochrany vzdušného priestoru SR v čase mieru. Potvrdzujeme, že plánujeme obdobné expertné rokovania týkajúce sa právnych a praktických aspektov ochrany vzdušného priestoru SR v čase mieru aj s Českou republikou," uviedla hovorkyňa. Dodala, že v prípade aktualizačného momentu bude rezort informovať.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) koncom apríla informoval, že Poľsko je pripravené po uzemnení stíhačiek MiG-29 a do dodania nových stíhacích lietadiel F-16 chrániť vzdušný priestor SR. Slovensko by malo platiť iba náklady na palivo za zrealizovaný let nad svojím územím. V závislosti od podpisu súvisiacich dokumentov by podľa jeho vyjadrení mohlo Poľsko začať strážiť vzdušný priestor SR v priebehu leta alebo od jesene.

Vyskytujú sa problémy s prevádzkou MiG - 29

Naď v tejto súvislosti poukázal na vážne problémy, ktoré má Slovensko s prevádzkou MiG-29 z technického, medzinárodno-politického i bezpečnostného hľadiska, ale aj z hľadiska dostupnosti pilotov. Zároveň dodanie stíhacích lietadiel F-16 bude meškať 12 až 14 mesiacov. Prvých sedem kusov by malo podľa rezortu obrany prísť v prvej polovici roka 2024.