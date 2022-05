Koniec tankovacej turistiky sprevádzali dramatické zábery: VIDEO Slováci čakali v niekoľkohodinových kolónach

BUDAPEŠŤ - Situácia bola natoľko neúnosná, že si povedali dosť a od piatkovej polnoci Slováci už za zvýhodnené ceny pohonných hmôt nenatankujú. Vláda maďarského premiéra Viktora Orbána totiž stopla tankovaciu turistiku. To však spôsobilo, že na každej blízkej benzínke čakali autá v hodinových kolónach. Pozrite sa, ako to vyzeralo v Rajke či Mosonmagyaróvári!

Samé slovenské evidenčné čísla, nervózni vodiči a kolóny, v ktorých čakali autá dlhé hodiny. Tak to vyzeralo vo štvrtok podvečer snáď na všetkých čerpacích staniciach blízko slovenských hraníc, ktoré posledné týždne využívali Slováci na tankovanie. Dôvod bol prostý - regulované ceny benzínu a nafty na úrovni asi 1,28 eura za liter. Tomu je však odbitím dnešnej polnoci koniec - vláda Viktora Orbána totiž rozhodla, že od piatku budú môcť tankovať za zvýhodnené ceny len autá s maďarskými "EČV".

VIDEO V Maďarsku bolo po oznámení konca tankovacej turistiky peklo: Niekoľkohodinové kolóny! Situácia sa nezlepšila ani krátko po polnoci

Po tom, ako to Orbán vo štvrtok popoludní vyhlásil, sa na prihraničných čerpacích staniciach strhlo doslova peklo - každý Slovák chcel totiž využiť poslednú šancu na výhodné natankovanie, na ktorom vedel v porovnaní so slovenskými cenami ušetriť desiatky eur. Slovenskí vodiči tak stále v kilometrových kolónach, v ktorých stáli na natankovanie dlhé hodiny. Na dlhé kolóny upozornili napríklad aj na stránke Nekŕmte nás odpadom na sociálnej sieti. "Aktuálna situácia v maďarskom Mošoni. Slováci sa pokúšajú posledný krát natankovať za zastropované ceny, keďže od zajtra už môžu tankovať iba Maďari. Je choré, že sa za to nehanbí naša vláda, ktorá nespravila nič, aby dotlačila nenažraný Slovnaft k zníženiu cien na Slovensku," informoval autor príspevku, ktorý pridal aj fotografiu - na nej vidieť dlhý rad áut, ktorý nemá konca-kraja.

Galéria fotiek (6) Zdroj: FB / Nekŕmte nás odpadom, Zomri

Situáciu nám vo štvrtok podvečer opísal aj čitateľ Tomáš. "Dlhé rady, samé slovenské ŠPZ-tky. Rovnaká situácia aj v Mosonmagyaróvári, aj v Rajke, aj v ďalších okolitých obciach, Slováci tu boli ochotní čakať aj dlhé hodiny, len aby poslednýkrát natankovali výhodne. A čo robí slovenská vláda? Nič," hnevá sa.

Situácia sa nezlepšila ani krátko pred polnocou. V Mosonmagyaróvári naďalej čakali kilometrové rady Slovákov, ktorí chceli natankovať. Neprekážalo im ani to, že o pár minút odbije polnoc. "95% motoristov v rade boli Slováci a "šóra" bola asi kilometer, a to aj v tomto čase. Pumpár hovoril, že “konečne kľudnejšie”," napísala čitateľka Dominika.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Tip čitateľa Galéria fotiek (6) Zdroj: Tip čitateľa Galéria fotiek (6) Zdroj: Tip čitateľa

Situáciu sa však v krátkom čase rozhodli zneužiť rôzni špekulanti, ktorí na najznámejšom slovenskom bazári ponúkali na predaj maďarské EČV. "Vhodné na tankovaciu turistiku aj po 27. máji, odkedy nenatankujete, ak nemáte maďarské EČV. Dôvod predaja: prešiel som na ukrajinské značky, ktoré majú viac výhod. Cena dohodou alebo za 2 litre oleja, dve maslá a 5 kíl polohrubej múky alebo droždia," píše sa v inzeráte.

Galéria fotiek (6) Zdroj: FB / Nekŕmte nás odpadom, Zomri

Koniec tankovacej turistiky

Od piatka budú môcť v Maďarsku tankovať pohonné látky za regulované ceny, ktoré sa týkajú základných druhov benzínu a nafty, iba vozidlá s maďarským evidenčným číslom. Šéf úradu vlády Gergely Gulyás vo štvrtok na tlačovej konferencii v Budapešti vyzdvihol, že v Európe je možné natankovať najlacnejšie v Maďarsku, preto v prihraničných oblastiach vznikla "tankovacia turistika" zo susedných krajín (vrátane Slovenska, pozn. redakcie), ktorá už ohrozuje bezpečnosť dodávok pohonných látok. "Zneužívajú situáciu, v ktorej je maďarská cena 480 forintov (1,24 eur) za liter oproti 700- až 900-forintovej cene v iných krajinách Európy," dodal Gulyás. Spresnil, že s vozidlami zahraničných evidenčných čísiel bude možné tankovať pohonné látky iba za trhovú cenu.

Máte fotografie či videá z toho, ako to vyzeralo na maďarských čerpacích staniciach? Pošlite nám ich na tipy@topky.sk!