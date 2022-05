Maďari si povedali dosť: Obmedzovanie tankovania! Tvrdé denné limity a vyvešané oznamy, TOTO je dôvod

Ceny pohonných hmôt v poslednom období prekonávajú historické maximá. Veď liter nafty v súčasnosti stojí zhruba 1,78 eura a liter benzínu až 1,835 eura. Mnohí Slováci žijúci blízko slovensko-maďarských hraníc preto chodia tankovať k našim južným susedom, ktorí majú ešte niekoľko týždňov zastropované ceny palív, a to na úrovni zhruba 1,28 eura.

Nával Slovákov, ktorý však Maďari zažívajú, spôsobil, že mnohé malé čerpacie stanice mali nedostatok paliva. Z toho dôvodu sa Maďari rozhodli pre rázny krok – Slovákom dovolia tankovať, ale len 10 litrov na deň. Táto situácia je najmä v hraničných obciach, kam cestujú Slováci z východu krajiny. „Minulý týždeň som tankoval v Gönci. Zastavil som, otvoril nádrž a vložil do nej tankovaciu pištoľ. Benzín však nešiel. Pýtal som sa, čo sa deje. Vypínajú stojany, keď vidia Slovákov. Potom vyšiel von zamestnanec pumpy a rázne povedal, že môžem natankovať, ale len desať litrov. Obmedzujú to, ešte pred niekoľkými týždňami to bolo limitované 20 litrami, už je to znížené,“ povedal pre portál Korzár Emil.

Obdobné skúsenosti má aj Peter, ktorý sa minule vybral na čerpaciu stanicu, no tá bola zatvorená, pretože im došli palivá. Preto musel cestovať do Encsu, ktorý je vzdialený asi 45 minút jazdy autom. „Všeobecne však musím povedať, že už len príchod slovenského auta na čerpacie stanice v Maďarsku vnímajú niektorí domáci negatívne. Obmedzujeme ich,“ upozornil. V Gönci nepochodil ani Dávid, ktorý potreboval dotankovať benzín do kosačky. To mu však pumpár nedovolil, nepomohlo ani vysvetľovanie. Mnohým sa však napriek obmedzeniam naďalej oplatí tankovať v Gönci či neďalekých mestách.

Stále ich to vyjde lacnejšie, ako na Slovensku, aj keby mali cestovať trochu ďalej. „Je to celé zlé, u nás vláda nič nerobí a doplácajú na to motoristi. My sa už z toho asi nespamätáme. Minule mi vyšiel liter benzínu na 1,25 eura, ušetril som aj tak minimálne päť eur. Viete, človek si ceny prepočíta a chce ušetriť,“ uviedol Július. Všetci sa však zhodujú na jednom – ak by vláda s cenami niečo urobila, dvakrát by si cestu do Maďarska rozmysleli. "Ak by niečo vláda urobila, iste by som sem nechodil. Tu natankujem plnú nádrž a bandasku a ušetrím desiatky eur. Kým pred zvýšením cien na Slovensku som dával za naftu doma mesačne 140 eur, teraz to vychádza o stovku viac. Pri dvoch autách je to slušný peniaz. V podstate to mám lacnejšie ako pred zdražovaním na Slovensku," uzavreli.