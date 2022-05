Kollár informuje o termíne komunálnych a krajských volieb: Konať sa majú 29. októbra

BRATISLAVA - Komunálne voľby a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa napokon majú konať 29. októbra. Uviedol to predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), ktorý má termín volieb oficiálne vyhlásiť v najbližšom období. Pôvodne sa hovorilo o skoršom termíne volieb, aby sa ľudia v dušičkovom období nemuseli "zaoberať voľbami". Kollár teraz hovorí, že voľby počas Dušičiek môžu prilákať viac voličov.

Veľa ľudí podľa Kollára cestuje ďaleko na miesto svojho trvalého pobytu a je možné, že dva víkendy po sebe by necestovali. "Keď to spojíme, bude o to väčší záujem ľudí vycestovať domov a ísť na hroby, ale aj odvoliť," povedal. Koaliční partneri ho podľa jeho slov presvedčili, že sa tak môže dosiahnuť vyššia účasť na voľbách.

Koalícia menila legislatívu

Koalícia menila legislatívu, aby sa voľby mohli konať skôr. Minulý týždeň parlament schválil návrh zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase. Schválený zákon umožňuje, aby sa voľby mohli konať v posledných 21 dňoch volebného obdobia orgánov samospráv namiesto doterajších 14.