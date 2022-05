Bugár má toho dosť: Politike dáva definitívne zbohom, zverejnil E-MAIL s dôvodmi odchodu!

BRATISLAVA - Strana Most-Híd sa po neúspešných parlamentných voľbách 2020 opäť uchádzala o priazeň občanov, avšak prijali zásadný krok. Vstúpili do spoločného subjektu s názvom Aliancia, ktorý zastrešoval aj stranu SMK. Hoci ostrieľaný politický veterán Béla Bugár dávno nie je šéfom tohto zoskupenia a exminister životného prostredia László Sólymos po ňom prebral líderské žezlo Mostu-Híd, sám nakoniec hovorí o odchode. Bugár nevidí v Aliancii perspektívu aj pre kroky SMK!

"Včera som prijal ťažké rozhodnutie. Vystupujem zo strany Aliancia, pretože platforma SMK nedodržuje ťažko dosiahnute dohody ( o tom je priložený mail)," priznáva v úvode statusu Bugár.

Rozhodnite sa, koho predseda vlastne ste, odkázal Bugár

Bugár list adresoval samotnému predsedovi Aliancie Krisztiánovi Forróvi. "Tento list píšem po veľmi ťažkom rozhodnutí. Ešte v januári som vyjadril svoj názor, že sme boli a sme svedkami deštrukčného procesu v Aliancii. Dosiahnutá dohoda za cenu dlhých rokovaní bola nielen spochybnená, ale neustále sa ju snažili zatieňovať členovia platformy SMK-MKP, dokonca niektorí lídri strany opečiatkovali ostatných členov strany toxickými symbolmi. Už som upozornil, že predseda strany má obrovskú úlohu kontrolovať alebo pozastaviť takéto procesy. Mám pocit, že vy to takto nevidíte, pretože ste sa ešte nerozhodli riešiť vtedajšie "problémy" ani súčasné "problémy". Ak nie ste novým predsedom spojenej strany, ste predsedom Platformy SMK-MKP," argumentuje Bugár.

Galéria fotiek (3) Zdroj: lb

Nadchádzajúce komunálne a VÚC voľby podľa Bugára vyvolávajú nové napätie v celej krajine. "Hádam viete, že SMK-MKP a platforma základnej organizácie Somorjskej federácie bola ochotná voliť len jedného z 19 kandidátov na zástupcov samosprávy na ďalšie dve platformy. Keby to bol len jedinečný prípad v Somorji, mohli by sme povedať, že chlapci nerozumejú základom spolupráce. Bohužiaľ, podobná situácia je aj v krajine a nevidím od vás žiadny návrh riešenia. Dokonca aj z viacerých oblastí a obcí sa Berényiho snaha odmietla na ďalšie dve platformy," kritizuje Bugár dianie v Aliancii.

Toto nie je kompromis a výstavba, ale búranie

"Viete, čo sme sa naučili v Moste? Že spolupráca prichádza s kompromismi, pretože ak krok jednej strany posilní celú stranu, prospeje to celej komunite. V súčasnosti sme svedkami politiky hrubou silou, a to je známe aj ako oslabenie strany. Osobne mi je ľúto bývalých SMK-MKP a voličov, lebo takto sa opäť zoberú cca 3% hlasov a Aliancia sa do parlamentu nedostane. S týmto politickým štýlom, ktorý sa viac podobá búraniu ako výstavbe, sa neviem stotožniť. Preto som sa rozhodol odísť z Aliancie. Prajem Vám a vašej strane svetlejšiu budúcnosť," dodal Bugár.