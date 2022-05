Lídri mimoparlamentných strán sa zhodli: Ľuďom pomáha vláda málo! Robia nezmyselné plošné opatrenia

"Mám pocit, že robíme nezmyslené plošné opatrenia, ktoré niektorí ľudia nepotrebujú a pre tých, ktorí ich potrebujú, je to málo," povedal predseda strany Dobrá voľba a Umiernení Tomáš Drucker.

Pomoc by mala byť adresnejšia

Pokiaľ by sa objem pomoci rozdelil adresnejšie, vzrástla by podľa Druckera v konkrétnych prípadoch aj jej výška. Predseda KDH Milan Majerský by dal na každé dieťa daňový bonus vo výške 100 eur, čo by podľa neho dostatočne pomohlo zvládnuť zvýšené životné náklady v rodinách.

Upozornil, že výber dane z pridanej hodnoty sa oproti predpokladom v tomto roku výrazne zvýšil aj pre rastúce ceny, no vláda na pomoc ohrozeným skupinám vyčlenila iba 260 miliónov eur. "Vláda mohla prijať progresívne riešenie na to, aby pomohla všetkým ohrozeným skupinám. Pomáha málo," myslí si Majerský.

Predseda KDH pripomenul, že v Česku napríklad pre infláciu výrazne valorizovali dôchodky už počas roka. Bývalý predseda Národnej rady (NR) SR a predseda SNS Andrej Danko kritizoval súčasnú koalíciu za zrušenie niektorých opatrení, ako napríklad zníženie dane z príjmu pre živnostníkov či zrušenie bankového odvodu. Vláda podľa šéfa SNS nesystémovo minula 12 miliárd eur. "Ja by som podporil to, čo dôchodca potrebuje. Nákup liekov, kúpeľné pobyty," povedal Danko.

Treba myslieť na všetky kategórie

Krisztián Forró (Aliancia) upozornil, že v rámci pomoci treba myslieť na všetky kategórie zasiahnutých skupín. Strana by podľa neho podporila výrazné zníženie dane z pridanej hodnoty na energie o dve tretiny. Toto opatrenie by podľa neho pomohlo napríklad aj podnikateľom či samosprávam.

Rozdielne názory majú politici na embargo na dovoz energetických nosičov z Ruska. Drucker a Majerský sú za čím skoršiu diverzifikáciu dovozov ropy a plynu. Danko by bol v tomto smere opatrnejší a chce udržať dobré vzťahy aj Ruskom, podobne, ako sa o to pokúša Maďarsko. Forró si myslí, že treba pracovať na tom, aby Slovensko nebolo závislé od jedného dodávateľa. Zároveň však upozornil, že solidarita v EÚ nie je neobmedzená a podobne ako minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) si Forró vie predstaviť aj platbu za ruské energetické suroviny v rubľoch.