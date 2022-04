Monitorovacia skupina z EP sa zaujímala o reformu súdnictva i kauzu Kuciak

"Jednou z najdiskutovanejších tém stretnutia Monitorovacej skupiny bola reforma súdnej mapy. Ministerka Kolíková ozrejmila europoslancom doterajší priebeh rokovaní, pričom zdôraznila, že naďalej sleduje najmä to, aby súdna mapa vo výsledku spĺňala svoje základné ciele – zväčšenie súdnych obvodov a špecializáciu sudcov," uviedol rezort spravodlivosti. Ministerka Kolíková verí, že súdna mapa bude prijatá včas a naplníme požiadavky z Plánu obnovy a odolnosti. Čo sa týka procesu na Špecializovanom trestnom súde v kauze Kuciak, ministerka ubezpečila monitorovaciu skupinu, že konajúci sudcovia majú jej plnú dôveru a momentálne nemá dôvod pochybovať o ich riadnom plnení úloh.

Europoslanec Vladimír Bilčík skonštatoval, že Európsky parlament sleduje situáciu, týkajúcu sa právneho štátu a spravodlivosti na Slovensku. "V Európskom parlamente panuje dôvera v slovenské inštitúcie a nezaznievajú hlasy, ktoré by spochybňovali vyšetrovanie, a to ani z frakcie socialistov, ktorých členom je aj Smer-SD," uviedol v súvislosti s obvinením Fica, ktorý podľa neho šíri "rétoriku o obvinení predstaviteľov Smeru-SD na politickú objednávku" a so svojou stranou sa snaží podrývať dôveru vo vyšetrovanie, políciu a právny štát.