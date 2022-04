Zuzana Čaputová: Pomôcť treba aj ľuďom na Slovensku, sociálna situácia sa zhoršila

BRATISLAVA - Vlna solidarity v súvislosti s utečeneckou krízou je správna a dobrá, zároveň je však potrebné pomôcť aj ľuďom na Slovensku. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla po utorkovom stretnutí so zástupcami Únie miest Slovenska (ÚMS), s ktorými sa zhodla na potrebe opakovanej, systémovej, adresnej a finančne zaujímavej pomoci v súvislosti so zhoršujúcou sa sociálnou situáciou.

"Vláda by mala čo najskôr prijať opatrenia, ktoré budú nápomocné ľuďom v ťažkej sociálnej situácii adresnou a opakovanou dávkou," vyhlásila hlava štátu. Tvrdí, že mestá a obce na Slovensku už zaznamenávajú zhoršujúcu sa sociálnu situáciu, zvýšenú nervozitu u ľudí, nedoplatky či požiadavky na sociálne dávky. "Je jasné, že komodity dražejú. Je to citeľné aj v atmosfére slovenských obcí a miest," upozornila Čaputová.

Prezidentka spoločne so zástupcami samosprávy preto volá po opakovanej systémovej a finančne zaujímavej pomoci pre dotknutých ľudí. Ako jeden z nástrojov uviedla príspevok na bývanie, ktorý by mohli poberať napríklad rodičia-samoživitelia, osamelí seniori či viacpočetné rodiny. "Súčasťou riešení by mala byť aj valorizácia jednotlivých sociálnych dávok," podotkla prezidentka.

Prezidentka avizuje stretnutie s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie

Čaputová upozornila aj na problém s verejným obstarávaním, ktorý evidujú viaceré mestá a obce. Pre nárast cien stavebných materiálov sú totiž samosprávy nútené urobiť zmeny v už vysúťažených a uzatvorených zmluvách. Prezidentka avizuje stretnutie s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie Miroslavom Hlivákom, s ktorým chce prediskutovať možnosti metodického usmernenia, aby sa samosprávy nedostali do problémov, ak by uzatvorené zmluvy dodatkovali.

Galéria fotiek (3) Zuzana Čaputová sa stretla s vedením Únie miest Slovenska

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Primátor Bratislavy Matúš Vallo upozornil, že viaceré veľké mestá na Slovensku už evidujú zvýšený nárast ľudí v kritickej sociálnej situácii. "Ľudia sa často obracajú na mestské úrady s prosbou o pomoc a s obavami pred stratou domova či neschopnosťou hradiť svoje bežné výdavky," priblížil Vallo. Spoločne s ďalšími členmi ÚMS varujú aj pred čoraz viac zhoršujúcou sa dostupnosťou a udržateľnosťou bývania.

Galéria fotiek (3) Zuzana Čaputová sa stretla s vedením Únie miest Slovenska

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Primátori sú preto taktiež za adresnejšiu a pravidelnú finančnú pomoc ohrozeným obyvateľom, ktorá by kompenzovala zvýšené životné náklady v dôsledku zdražovania. Priznávajú, že takúto pomoc nie sú schopné samosprávy vykryť zo svojho rozpočtu, preto o to žiadajú štát. Rovnako by sa podľa nich štát mal zaoberať aj problémom, že inflácia výrazne predražuje už vysúťažené zákazky a hrozí zastavenie viacerých stavieb.