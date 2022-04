Kotleba si podal exkolegov z ĽSNS: Nikto z Republiky sa mi neozval, Mazurek by bezo mňa oberal jablká v Taliansku!

BRATISLAVA - Tak táto scéna vyzerá ako zo zle natočených komediálnych seriálov, no predsa sa to deje. Marian Kotleba ako líder ĽSNS v parlamente skončil po tom, ako Najvyšší súd SR odsúdil jeho konanie z roka 2017 ohľadom šekov s podozrivou sumou 1488 eur. Teraz, keď je už po všetkom a Kotlebova ďalšia politická budúcnosť neistá, zrejme hľadal útechu u bývalých kolegov a odídencov do strany Republika. Nedočkal sa jej! Uhríkovci a spol. jeho počínanie na súde odignorovali a nijako ho nekontaktovali a ani slovne nepodporili. To Kotlebu poriadne vytočilo a rozhodol sa verejne ukázať svoje pocity k ním.

archívne video

Predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu v utorok odsúdili v kauze rozdávania šekov v hodnote 1488 eur na podmienečný šesťmesačný trest odňatia slobody s jedenapolročnou skúšobnou dobou. Rozhodol o tom už právoplatne Najvyšší súd SR. Vinný je z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.

Kotleba rozdával kontroverzné šeky v hodnote 1488 eur 14. marca 2017, teda v deň výročia vyhlásenia Slovenského štátu. Trom rodinám ich odovzdal v sídle Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici. Znalci pred ŠTS potvrdili, že čísla 14 a 88 sú medzinárodnou šifrou medzi extrémnymi pravičiarmi.

Čakal som podporu od chlapcov z Republiky, priznal šéf ĽSNS

Zjavne však čakal väčšiu podporu od bývalých súkmeňovcov, ktorí, ako sám píše, sa vyviezli na jeho chrbte do parlamentu. Ozval sa mu len jeden jediný. "Musím však povedať aj to, že som čakal, že mi aspoň napíšu chlapci, ktorí sa po mojom chrbte dostali za poslancov do Národnej rady. Z tých, ktorí nepatria do klubu ĽS Naše Slovensko, napísal len Tomáš Taraba," neskrýval sklamanie Kotleba.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

S Uhríkom sme nikdy kamaráti neboli, prekvapuje Kotleba

Zo strany Republika mu vraj nenapísal vôbec nikto! Na paškál si zobral aj jej samotného predsedu a europoslanca Milana Uhríka. "Nenapísal Milanko Uhrík, ktorý sa vďaka našej strane stal europoslancom, vďaka čomu zarobí takmer milión eur. To ma však až tak neprekvapilo, pretože s Uhríkom sme kamaráti nikdy neboli," priznal šéf extrémistickej strany.

Galéria fotiek (5) Vyzerá to tak, že zemetrasenie zažívajú aj kotlebovci.

Zdroj: Foto: SITA/Diana Černáková, Martin Havran

Schytal so hlavne Mazurek: Teraz by bezo mňa zbieral jablká niekde v Taliansku!

Z radov bývalých "kamošov" to schytal predovšetkým veľmi výrazný a mladý Milan Mazurek, ktorý prestúpil do Republiky spolu s Uhríkom, Miroslavom Sujom a ďalšími. V prípade ĽSNS však išlo o dôležitého sekundanta strany, ktorého Kotleba dobre poznal a výborne si s ním rozumel. Táto "ignorácia" preto teraz bolí odsúdeného šéfa ĽSNS o to viac. "Nenapísal však ani Milan Mazurek. Ten Milan Mazurek, ktorého som osobne spolu s ďalšími mnohými priateľmi a členmi a sympatizantmi strany podporoval, keď súdili jeho. Ten Milan Mazurek, ktorému som zabezpečil celodennú podporu na súde aj napriek tomu, že bolo -12 °C. Ten Milan Mazurek, ktorému som osobne pomohol, keď potom, ako mu tiež politickým rozsudkom zobrali mandát poslanca NR SR, nevedel, čo bude ďalej a chcel ísť opäť oberať jablká do Talianska. Ten Milan Mazurek, ktorému som osobne robil reklamu na každom jednom predvolebnom mítingu a ktorému strana vyčlenila takmer tretinu všetkých predvolebných bilbordov! Ten Milan Mazurek, ktorému som v najťažších chvíľach jasne povedal, že ja svojich priateľov nikdy nezrádzam a vždy za nimi stojím až do poslednej chvíle," bedáka Kotleba v statuse.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Chlapci by sa mali zamyslieť, zakončil Kotleba

Kotleba však v závere dňa priznal, že aj takéto gestá ukazujú na niečo podstatné v politických vzťahoch. "V politike sa naozaj nedá hrať na úprimné kamarátstva," skonštatoval smutný vodca extrémistickej strany. Kotleba aj odôvodnil, prečo sa deň po vynesení rozsudku takto verejne opustil. "Píšem to kvôli tomu, aby sa možno chlapci (poslanci Republiky, pozn. red.) nad sebou trošku zamysleli a hlavne kvôli tomu, aby ste si mohli spraviť názor aj vy," uzavrel Kotleba.