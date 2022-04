Sulík prišiel s nápadom nulovej DPH za plyn: Matovič ho vysmial, najskôr musí povedať, ako to zafinancuje!

BRATISLAVA - Ľubivé slová pre voličov, či realizovateľný scenár? Presne toto asi teraz ide v hlave šéfovi OĽaNO Igorovi Matovičovi, ktorý sa dopočul o nápade Richarda Sulíka o nulovej DPH za plyn. Aj týmto štýlom by totiž líder SaS chcel zmierniť zdražovanie za plyn. Niekdajší premiér ho však vysmial a pripomína mu, že každý minister s podobným nápadom musí podľa koaličnej zmluvy doložiť aj to, odkiaľ na to vziať. Chápe však, že Sulík sa chce zapáčiť voličom a "vyviniť" sa z iného problému.

Situácia v dodávkach ruského zemného plynu do Európy je napätá, pre Slovensko však nie je kritická. V stredu prišlo na Slovensko cez Ukrajinu a Česko spolu 60 miliónov kubických metrov (m3) ruského plynu, z ktorého na Slovensku zostalo cez 14 miliónov m3 na okamžitú spotrebu aj na uskladnenie. Povedal to na stredajšej tlačovej konferencii minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

"Dôležité je, že slovenská strana, konkrétne SPP, má uhradené všetky svoje záväzky a úhrada týchto záväzkov bola aj akceptovaná ruskou stranou," povedal Sulík.

Nápad nulovej dane

Dodávky plynu pre domácnosti na nasledujúce mesiace sú podľa Sulíka zabezpečené, otázna je iba regulovaná cena plynu v budúcom roku. Tá totiž oproti aktuálnej výrazne vzrastie. Minister si preto vie na obmedzený čas predstaviť aj nulovú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) na plyn. Túto dobu odhaduje na rok alebo na dva, čo by vraj podľa neho postačovalo. "Cena bude vysoká. Bude vysoká. Tu nemá žiadny zmysel klamať ľuďom. Bohužiaľ, taká je situácia na trhu s plynom. Nebude však až kriticky vysoká. Tu hľadáme riešenie," povedal Sulík na margo možného východiska.

Sulík sa chce len vyviniť u rodín s deťmi, tvrdí šéf OĽaNO

Tento nečakaný nápad prezentovali novinári na tlačovej konferencii OĽaNO aj expremiérovi a ministrovi financií Igorovi Matovičovi. Ten však odpovedal jednoznačne. "Richard Sulík zároveň povedal, že je to jeho osobný názor. Rišo sa teraz tak trošku snaží vyviniť pred rodinami s deťmi, lebo verejne hovorí, že im nechce pomôcť, lebo chce vetovať zvyšovanie daní pre bohaté firmy," narážal Matovič na niekdajší odmietavý postoj k danému zákonu zo strany SaS. "Ja som sa mu snažil aj na vláde vysvetliť, že žiadne také veto neexistuje v PVV ani v koaličnej zmluve, lebo my tri koaličné strany presne ideme v línii koaličnej dohody," pokračoval šéf OĽaNO.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Chce zaujať, chápem to, dodal Matovič, ktorý však chce vidieť, odkiaľ na to Sulík zoberie peniaze

"Rišo týmito návrhmi (nulová DPH za plyn, pozn. red.), každú chvíľu sa snažiaci zaujať publikum, sa snaží ukázať, že oni sú naozaj solidárni, keďže to majú v názve," vysvetľuje si Sulíkov krok Matovič. "Nám platí uznesenie z októbra 2020, kedy každý minister príde s nejakou výdavkovou politikou, zároveň musí prísť aj s tým, že odkiaľ to zaplatí. Takže teraz čakám na odpoveď z jeho strany," odpovedal na návrh Matovič.

VIDEO Matovič sa k otázke nulovej DPH za plyn vyjadruje v posledných minútach tlačovej konferencie:

V tomto kontexte spomenul aj jeho podľa na rokovania s SaS v minulosti na margo pomoci ľuďom. "My sme to už zažili – štyri rokovania s SaS. Bolo to úmorných možno 12, možno 15 hodín. Boli tam tri koaličné strany na jednej palube a SaSka z druhej strany: „nie, nie, nie, nesúhlasíme, nesúhlasíme“," sťažuje sa Matovič.

Jediný návrh na zdroj príjmov podľa neho bol prepustenie štátnych zamestnancov. "To sme sa pýtali, že ktorých a koľko. Odpoveď bola „to už nevieme, to musíte vy“. „Ktorých a koľko?“, „Nevieme, ale prepustením jedného získame 25-tisíc eur“. Strana odborníkov, ako sa v názve pýšia, je v príkrom rozpore s tým čo robia, ale verím, že sa to podá," dodal Matovič.