PRIESKUM Veľká anketa starostov a primátorov: Zapojte sa do hlasovania aj vy!

Vyzerá to tak, že k volebným urnám sa najbližšie postavíme 22.októbra 2022 od 7,00 do 20,00 hodiny. Tento dátum navrhuje Ministerstvo vnútra SR a súhlasí s ním aj predseda parlamentu, ktorý voľby oficiálne vyhlasuje. Termín komunálnych volieb ešte musia odobriť poslanci v parlamente.

Spravodajský portál zregionu.sk opäť spustil veľký prieskum spokojnosti obyvateľov Slovenska so starostami a primátormi. Do decembra minulého roka sa do ankety zapojilo vyše 136 tisíc Slovákov. Tí rozhodli, kto zo starostov a primátorov po celom Slovensku má ich dôveru. Anketa pokračuje, doterajšie výsledky sa neanulovali. Môžete sa tak zapojiť opäť a rozhodnúť, či starosta alebo primátorov robí takú komunálnu politiku, ktorá sa vám páči alebo naopak by ste ho najradšej poslali na smetisko politických dejín. Hlasovať sa dá opäť len raz z jednej IP adresy.