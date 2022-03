ŠIKANA v Miloslavove: Vyšetrovateľ vypočul obvinenú Elu! Obeť vraj vyzliekla omylom, fackami ju zachraňovala

Hlavnú aktérku v prípade zbitej školáčky z Miloslavova Elu, už obvinili a vypočuli. Tá mala pred vyšetrovateľom všetko poprieť a tvrdila, že 11-ročnú Andreu fackala preto, aby sa prebrala. Informuje o tom televízia Markíza, ktorej to potvrdil krajský prokurátor.

Šestnásťročnú Elu stíhajú za ublíženie na zdraví a výtržníctvo. Obvinená pred vyšetrovateľom popísala priebeh incidentu, aj to, ako ho vnímala. "V prípade, že došlo k nejakej facke, to bolo preto, aby sa prebrala z opitosti, nie aby jej ublížila," povedal bratislavský krajský prokurátor Rastilav Remeta. Obvinená odmietla aj to, že by Andreu úmyselne vyzliekala.

Vyšetrujú ju aj psychiatri

Podľa svedka incidentu obvinená Ela 11-ročnú Andreu hádzala o tem a fackala ju. Ela však všetko popiera, dokonca tvrdí, že tričko sa jej vyzlieklo vtedy, keď dievčinu zdvíhala a tričko sa jej zachytilo o sadru na ruke. "Obvinenú vyšetrujú psychiatri za účelom diagnostikovania jej osobnostných čŕt," dodal Remeta.

Pri incidente malo byť spolu desať detí - dvaja sú v špecializovanom diagnostickom zariadení, jeden z nich mal obeť udrieť. Tínedžer však stíhaný byť nemôže, pretože v čase spáchania skutku mal menej ako 14 rokov a nebol trestnoprávne zodpovedný. Nemôžu ho preto ani obviniť.

Vyšetrovanie naďalej pokračuje aj u ďalších maloletých a prebieha aj šetrenie v rodinách za účasti psychológa. Vyšetrovateľ z kriminálky čaká ešte na viaceré znalecké posudky. Skúmajú napríklad obsahy mobilov. Psychiater vyšetrí aj obeť bitky pre skúmanie možnej posttraumatickej stresovej poruchy.

Prípad, ktorý šokoval Slovensko

Začiatkom januára mala partia neplnoletých detí v opustenej budove v Miloslavove opiť, vyzliecť a dobiť len 11-ročné dievča, ktoré bolo ich kamarátkou. Údajne tak mali spraviť preto, že na jednu zo starších dievčat rozlialo kofolu. Prípad je o to horší, že deti si mali všetko nahrávať na mobil a neskôr medzi sebou posielať. Prípad riešili seneckí policajti ako lúpež, neskôr sa dostal na krajské riaditeľstvo do Bratislavy.

Polícia potom prostredníctvom hovorcu Michala Szeiffa oznámila, že vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky začal v tejto súvislosti ďalšie trestné stíhanie vo veci úmyselného trestného činu ublíženia na zdraví spáchaného na chránenej osobe v jednočinnom súbehu s úmyselným trestným činom výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva.

Okamžite po prevalení sa bitky maloletej Andrey sa na sociálnych sieťach strhla lavína reakcií a zverejnené boli aj mená detí, ktoré mali byť na mieste incidentu. Hlavnou aktérkou má byť len 16-ročná dievčina. Práve jej otec, ktorý je advokát, rozpútal vášne, keď sa vyjadril na stránke Miloslavova, že jeho dcéra dávala 11-ročnej Andrei prvú pomoc.

Svoj komentár neskôr vymazal, keď naň ľudia začali reagovať s tým, že prípad dobitého 11-ročného dievčaťa nie je prvý. Jeho dcéra má byť v obci známa svojim agresívnym správaním a polícia bola k rôznym bitkám údajne volaná viackrát. Podľa obyvateľov však nikdy nič nevyriešila.