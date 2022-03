Prokremeľská propaganda v médiách je podľa Milanovej neprijateľná: Ministerstvo je pripravené reagovať

Galéria fotiek (1) Natália Milanová

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Zákaz mediálneho šírenia prokremeľského naratívu by mal trvať až do ukončenia ruskej agresie voči Ukrajine a dovtedy, kým Ruská federácia a jej pridružené médiá neprestanú s propagandou proti Únii a jej členským štátom. Konštatuje to ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO), v súvislosti s nariadením EÚ vylúčiť vysielanie RT a agentúry Sputnik na území Únie. Opatrenie dalo právny rámec aj pre pravidlá retransmisie na Slovensku.