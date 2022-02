SR ponúklo Bratislavu na mierové rokovania: Ukrajina a Kremeľ však menia plány! Stretnutie na hranici s Bieloruskom

BRATISLAVA - Slovensko ponúklo ukrajinskej a ruskej strane mesto Bratislava ako miesto na mierové rokovania. Pred nedeľným rokovaním vlády to vyhlásil premiér SR Eduard Heger (OĽANO). Medzitým sa však objavila informácia, že sa predstavitelia Ruska a Ukrajiny stretnú na hraniciach s Bieloruskom.

Ukrajinská strana medzitým podľa Moskvy súhlasila so schôdzkou vyjednávačov na ukrajinsko-bieloruských hraniciach, čo následne potvrdil aj zdroj z okolia prezidenta Volodymyra Zelenského, uviedol na svojom webe denník Ukrajinska pravda.

Telefonát s Lukašenkom

Rokovania sa majú podľa tohto nemenovaného zdroja uskutočniť bez akýchkoľvek predbežných podmienok. Ruská delegácia teraz mieri na dohodnuté miesto. Zelenskyj krátko pred týmto oznámením telefonicky hovoril s bieloruským vodcom Alexandrom Lukašenkom. Obsah telefonátu však nebol oznámený. V ukrajinských médiách sa predtým objavilo varovanie, že sa Lukašenko chystá pridať k ruskému útoku a vyslať na Ukrajinu príslušníkov špeciálnych síl.

Slovensko ponúklo Bratislavu na mierovú rokovania

"Ukrajina nebojuje za seba, ale aj za nás. Muži v odvahe bojujú za naše hodnoty. Za hodnoty slobody, demokracie, za právo rozhodnúť sa o svojej budúcnosti," povedal Heger s tým, že pre Ukrajinu chcú mier, a to je dôvod, prečo Bratislavu ponúkol ako miesto mierového rokovania. Dokazujú to podľa neho blízke susedské vzťahy a pravidelný kontakt, ktorý s ukrajinskou vládou máme. "Slovensko je tomuto návrhu naklonené a rado prispeje aj takýmto krokom k dosiahnutiu mierového stavu na Ukrajine," doplnil Heger na sociálnej sieti.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Maarty

"Chceme mier, mier pre Ukrajinu a pre celý tento región," povedal Heger. Zopakoval, že po štvrtkovej invázii sa svet zmenil. "Ocitli sme sa v úplne novej situácii. Dnes už nemôžeme rozmýšľať v starých pravidlách. Prezident Vladimir Putin prekročil Rubikon a nastavil nový svet," povedal Heger.

Premiér opäť poďakoval všetkým občanom, ktorí spontánne pomáhajú na slovensko-ukrajinskej hranici. "Som na vás nesmierne hrdý," odkázal Heger. To, ako sa ľudia na Slovensku zmobilizovali, vidí podľa neho celý svet. "Viem, že to nerobíte kvôli tomu, aby ste vyzerali dobre v očiach sveta, ale preto, lebo máte dobré srdce," povedal a vyzval ľudí, aby boli jednotní a aby nás nerozdelili konšpirátori. "Nedovoľme to. Ostaňme na strane pomoci," dodal. Zároveň informoval, že v sobotu (26. 2.) telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a zvolal preto vládu, aby rozhodla o ďalšej pomoci pre Ukrajinu. "Urobím všetko preto, aby sme pomohli," poznamenal premiér.

Sme pripravení v SR zorganizovať mierové rokovania, tvrdí Šipoš

Slovensko je pripravené zorganizovať mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom. V nedeľnej diskusnej relácii O 5 minút 12 v RTVS to vyhlásil poslanec Národnej rady (NR) SR Michal Šipoš (OĽANO). Hlavné mesto SR Bratislava bolo totiž spomenuté ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským ako jedno z možných miest stretnutia zástupcov Ukrajiny a Ruska.

"Sme pripravení takýto samit zorganizovať. Urobíme všetko pre mier," vyhlásil poslanec. Zároveň deklaroval, že pomoc Slovenska Ukrajine už presiahla výšku 12 miliónov eur a ďalšia podpora je "na ceste". Vyzdvihol aj podporu slovenských miest a obcí, ale i dobrovoľníkov. "Zomkol sa celý národ," povedal.

Ukrajincom, ktorí utekajú pred vojnou, chce Slovensko ponúknuť aj príspevok na bývanie, zdravotnú starostlivosť, jedlo i základné potreby. V koalícii je podľa Šipoša na tom dohoda a jednotlivé formy pomoci bude schvaľovať postupne vláda SR. "Snažíme sa efektívne reflektovať na žiadosti ukrajinskej strany," podotkol. Deklaruje, že všetkým utečencom z Ukrajiny sa bude Slovensko snažiť pomôcť. Avizuje aj spoluprácu s ďalšími krajinami Európskej únie.