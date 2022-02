Ruský útok! Ukrajina bola napadnutá z Ruska, Bieloruska aj Krymu: Tanky aj letectvo spustili inváziu o štvrtej ráno

Aktualizácia 8:45

Ruské pozemné sily začali vo štvrtok vstupovať na územie Ukrajiny , informovala agentúra AFP s odvolaním sa na ukrajinskú pohraničnú stráž. Podľa nej ruské pozemné sily prešli na Ukrajinu z viacerých smerov. Ruské tanky a iná ťažká technika prekročili hranicu v niekoľkých severných regiónoch a na juhu z ukrajinského polostrova Krym, ktorý však Moskva anektovala v roku 2014. Moskva medzitým oznámila zatvorenie lodnej dopravy v Azovskom mori medzi Ukrajinou a Ruskom.

Ukrajina bola napadnutá z Ruska, Bieloruska a Krymu, uviedla ukrajinská pohraničná stráž. Hraničné stanovištia sú pod paľbou nielen ruských, ale aj bieloruských jednotiek. Kamery z hraníc a zábery z nich ukazujú vojenské vozidlá, ako sa na Ukrajinu valia zo susedného Bieloruska. Tieto závery uviedla televízia CNN.

#Russia claims that the air defences of #Ukraine are neutralized, no aircraft lost#Kiev claims it shot down 5 jets & 1 helicopter



Kherson airport is burning pic.twitter.com/UNbPEMYm0f