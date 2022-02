Je Putin najbohatším človekom na Zemi? Z jeho majetku sa vám pretočia oči: TOTO všetko vraj vlastní!

Vladimira Putina predstavovať netreba. Meno ruského prezidenta sa v posledných dňoch a týždňoch spomína najmä pre rusko-ukrajinský konflikt, ktorý napäto sleduje celý svet. Mnohí sa obávajú možnej vojny, o ktorej sa hovorí. Vývoj udalostí má rýchly spád. V pondelok totiž Putin vo svojom prejave oznámil uznanie separatistických oblastí na východe Ukrajiny. Európska únia aj Spojené štáty americké z toho dôvodu začali hovoriť o sankciách voči Rusku, na čo Putin zareagoval vyslaním vojakov na východ Ukrajiny.

O Putinovi však kolujú chýry, že je najbohatším človekom na planéte. A to aj napriek tomu, že tvrdí, že je skromný. Jeho slová však zrejme nekorešpondujú so skutočnosťou. Napríklad, v roku 2019 Putin deklaroval príjem v hodnote 135-tisíc dolárov (necelých 120-tisíc) a v majetkovom priznaní priznal dva veľké byty v Petrohrade a Moskve, tri autá, z toho jedno žlté Lada Niva a jeden karavan. Následne sa však prevalilo, že Putin vlastní okrem spomínaných nehnuteľností a áut aj dva obrovské paláce – jeden na brehu Čierneho mora, ktorý sa pýši vlastnými vinicami a pristávacími plochami pre helikoptéry, či obrovský palác pri Moskve, ktorý má byť dvakrát tak veľký ako Buckinghamský palác kráľovnej Alžbety II, informoval The Sun.

Galéria fotiek (4) Zdroj: palace.navalny.com

Nehnuteľnosti mali byť kúpené v anonymite len pod iniciálkou „V“. Palác pri Moskve má mať hodnotu 160 miliónov libier (190 miliónov eur). Okrem toho má vlastniť aj flotilu jácht. Aj keď Putin priznal len svoj plat, v skutočnosti má byť až 60-krát bohatší ako bývalý americký prezident Donald Trump. Majetok amerického exprezidenta má mať hodnotu 2,5 miliardy dolárov (2,2 miliárd eur), pričom majetok Putina sa odhaduje na astronomických 178 miliárd eur, oficiálne dôkazy o tom však neexistujú.

Galéria fotiek (4) Zdroj: profimedia.sk

Podľa kritika ruského prezidenta Borisa Nemcova má Putin okrem spomínaného majetku aj 43 lietadiel, 7-tisíc áut a 15 vrtuľníkov. Okrem toho má vlastniť aj súkromnú zbierku hodiniek, ktorá má mať hodnotu pol milióna eur. Jedna z jácht, ktorú údajne vlastní, má mať hodnotu 500 miliónov eur. Pred pár dňami mala z nemeckého prístavu v Hamburgu zmiznúť jachta v hodnote 85 miliónov eur, ktorú má rovnako vlastniť Putin. Tú si údajne dal postaviť v roku 2014, ktorá v lodenici Blohm+Voss kotvila niekoľko mesiacov. Jachta má 82 metrov, pričom na palube sa nachádzajú VIP apartmány, vysúvacie balkóny či bazén. Samotný majiteľ má k dispozícii mezonetový apartmán. Tamojšie médiá rýchly odchod jachty pripisujú Putinovým obavám zo sankcií, ktorými sa vyhrážali mnohé štáty NATO.