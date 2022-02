Vzťahy vo vláde naďalej chladnú: Remišová nezniesla výčitky poslanca koalície a dala mu BAN, vraj chodil trollovať!

BRATISLAVA - Podobne, ako je to v prípade hlasovania o obrannej zmluve s USA, ani v prípade (ne)hlasovania ohľadom časti súdnej mapy zo strany poslancov Za ľudí nezostal kameň na kameni. Viacerí koaliční poslanci hnutiu Sme rodina, no predovšetkým poslancom Za ľudí vyčítajú ich krok a vinia z toho aj ich "urazené egá". Svoje o tom vie aj predseda finančného výboru a poslanec Marián Viskupič za SaS. Ten dostal od vicepremiérky a predsedníčky Za ľudí Veroniky Remišovej zákaz! Vicepremiérka však všetko vysvetlila.

archívne video

Klasické "bany" už poznajú viacerí používatelia sociálnych sietí a väčšinou si ich vzájomne udeľujú predstavitelia jednej a druhej strany, no málokedy sa stáva, aby k niečomu podobnému došlo aj vo vnútri koalície. Podporovateľom sa o tom posťažoval poslanec SaS Marián Viskupič.

Vicepremiérka ho "vyriešila" banom

Viskupič bol jedným z poslancom, ktorí mali výčitky k predstaviteľom Za ľudí, ktorí sa pri hlasovaní o časti súdnej mapy zdržali. Nevedel to prehrýzť a očividne svoju výčitku adresoval do komentárov aj ich predsedníčke Remišovej, ktorá však po jeho kritike všetko ukončila tlačidlom ban.

"Veronika mi dala ban," napísal smutný poslanec po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvedel. "Dovolil som si slušne napísať Veronike Remišovej, že je mi ľúto, že jej 4 poslanci nedokázali potlačiť vlastné urazené ego a nehlasovali za reformu súdnej mapy...," vysvetľuje dôsledok jeho kritiky Remišovej Viskupič.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Marián Viskupič

Chodil mi na stránku len trollovať, vysvetľuje svoj krok Remišová

Predsedníčku Za ľudí sme preto oslovili, aby svoj rázny elektronický krok voči Viskupičovi vysvetlila. "Poslanec Viskupič pravidelne chodil trollovať pod moje príspevky a šíril bludy proti očkovaniu, ako aj klamstvá. Všetko má svoje hranice, je absurdné, aby si poslanci koalície navzájom vypisovali nezmyselné urážky pod profilmi. Ja na také veci nemám čas, no ani to nemienim tolerovať na svojom profile. Ak niečo má, môže mi to povedať osobne, v koalícii sa pravidelne stretávame," vysvetlila pre Topky vicepremiérka Veronika Remišová.

Tá neodpovedala, či a kedy vôbec Viskupičovi udelený ban odoberie. Zrejme to bude chcieť až osobný rozhovor.

Veronika klame, písal som jej len zopár komentárov, reaguje Viskupič na slová o trollovaní

Vyjadrenia Veroniky podľa predsedu finančného výboru nesedia. "V žiadnom prípade som jej nechodil pravidelne trollovať na jej profil. A o očkovaní som jej tiež žiadne bludy nepísal, aj keď teda je pravda že som neočkovaný. Ale nie som proti očkovaniu, som za slobodu rozhodnutia sa očkovať a teda proti povinnému očkovaniu," píše

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Dlhodobo zastávam názor minima opatrení, normálneho fungovania všetkých sektorov ekonomiky (gastro, cestovný ruch...), detí v školách (doma len pozitívni, ostatní sa učia)...no proste všetkého, čo sa už konečne od 28.2. udeje - teda naučiť sa žiť s covidom. Každopádne s pravidelným trollovaním a písaním bludov klame... Napísal som jej max 3-4 komentáre za posledných 12 mesiacov," trvá na svojom Viskupič.