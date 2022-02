Kolíkovej reforma narazila: Súdna mapa rozdelila KOALÍCIU! Sme rodina sú zbytoční, Za ľudí sklamali

BRATISLAVA - Reforma ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej narazila. Tentokrát aj na koaličných poslancov. Do druhého čítanie sa v rámci súdnej mapy dostal len jeden zo štyroch návrhov. Zvyšné tri nemali podporu. Proti bolo koaličné hnutie Sme rodina, svoju bývalú kolegyňu nepodržali ani členovia Za ľudí. Podľa Richarda Sulíka je Kollárova strana v koalícii zbytočná. Kolíková sa nechystá podať demisiu.

Návrhy podporili v hlasovaní poslanci za SaS a OĽaNO s výnimkou Györgya Gyimesiho, ktorý sa pri troch zdržal a podporil len návrh o okresných súdoch. Pri troch neschválených návrhoch boli proti poslanci za Sme rodina. Viacerí z nich podporili len návrh o okresných súdoch.

Kolíkovú nepodržali ani členovia jej materskej strany

Pri všetkých návrhoch boli proti opoziční poslanci. Poslankyne zo Za ľudí Miriam Šuteková a Alexandra Pivková sa zdržali pri všetkých návrhoch. Ich kolegovia Juraj Šeliga a Jana Žitňanská podporili návrhy o krajských a okresných súdoch, no pri zriadení mestských súdov sa zdržali.

Z funkcie neodchádzam

Samotná reforma súdnej mapy, ako aj tá jej časť, ktorá neprešla v pléne do druhého čítania, má ešte šancu. Vyhlásila to ministerka spravodlivosti a deklarovala, že pre to urobí všetko, keďže súčasťou reformy mali byť aj niektoré zo záväzných míľnikov pre plán obnovy. Líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík podčiarkol, že ministerka neodchádza z funkcie, pretože pre reformy robí maximum.

Koaličných partnerov chce Kolíková dostať naspäť na palubu

Kolíková chce dostať koaličných partnerov "späť na palubu", aby reformu dotiahli dokonca. Naznačila, že existuje možnosť úprav pozmeňujúcim návrhom, keďže jeden zo štvorice návrhov tvoriacich reformu v pléne vo štvrtok prešiel. Priznala, že termíny z plánu obnovy sú ohrozené a ak sa ich podarí splniť, bude to "na knap". Červenou čiarou bude podľa nej apríl.

Postoju strany Za ľudí nerozumiem, je to sklamanie

Ministerka nerozumie najmä postoju strany Za ľudí a jej poslancov. Tvrdí, že doteraz jej nepovedali svoje výhrady k zriadeniu mestských súdov v Bratislave a Košiciach. "Neviem, nerozumiem. Na všetky stretnutia som prišla, dodnes som nevedela, že reformu justície strana Za ľudí nepodporí," poznamenala. Považuje to za sklamanie, keďže sa podieľala aj na tvorbe programu strany Za ľudí a hoci po svojom odchode od nich do SaS ľudsky chápe náročnosť spolupráce, politicky ich postoju nerozumie.

Ministerka Veronika Remišová prichádza na rokovanie vlády

Silnú podporu cítila Kolíková od SaS a OĽaNO. "Koalícia, ktorá mala ambíciu urobiť reformu justície, aby spravodlivosť bola dostupná pre každého, dnes ukázala v priamom svetle, že táto ambícia je planá. Úprimná je len od dvoch strán - SaS a OĽaNO," povedala Kolíková.

Hnutie Sme rodina je v koalícii zbytočná asi ako nejaký nádor

Hnutie Sme rodina je v koalícii zbytočné asi ako nejaký "nádor na krku", kritizoval Sulík. Reagoval tak na to, že Sme rodina nepodporuje reformy tejto vlády. Poslanci za Sme rodina boli vo štvrtkovom hlasovaní proti väčšine návrhov súdnej mapy. Hlasovanie o reforme podľa Sulíka zároveň ukázalo "malosť" šéfky Za ľudí Veroniky Remišovej.

Kollárove argumenty boli prakticky nijaké

"Opätovne si verejne kladiem otázku, na čo je Sme rodina v koalícii, lebo je tu prakticky úplne zbytočná," vyhlásil na tlačovej konferencii Sulík. Kollár mal podľa neho "pračudesné" dôvody nepodporiť reformu. Jeho argumenty boli podľa Sulíka "prakticky nijaké". Zároveň uviedol, že SaS z koalície neodíde.

"Bohužiaľ, musím konštatovať, že dnes koalícia stratila zmysel v tejto veci na šesť mesiacov. Mária Kolíková po dlhých mesiacoch vyjednávania predložila do národnej rady súdnu mapu a tá z veľkej časti neprešla. Koalícia je o tom, že plníme náš spoločný program, ktorý sa volá programové vyhlásenie vlády, ale na toto akoby naši koaliční partneri zabudli," vyhlásil Sulík.

Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár v pléne pripomenul, že sudcovia síce potrebujú klimatizáciu, ale v prvom rade nové počítače. Hlavne podľa neho nepotrebujú rušiť súdy. Vyzval ministerku, aby vyšla pred budovu NR SR a pozrela sa na protesty zamestnancov súdov. Má si vypočuť výhrady predsedov súdov a zistiť, či nájde súlad s jej návrhmi. Predseda klubu Sme rodina Peter Pčolinský dodal, že len na budovy súdov má ísť 208 miliónov eur. Zaujíma ho, koľko z toho pôjde na budovu v Bratislave vzhľadom na trh s nehnuteľnosťami. Kolíkovej návrh podľa neho nie je nič iné "len realitný biznis a developerský projekt".

Kolíková odstupovať nebude

Sulík nevidí dôvod na odchod Kolíkovej z pozície ministerky. Myslí si, že pre reformy robí maximum, a skôr ho mrzí postoj vicepremiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí), ktorej poslanci nepodporili niektoré návrhy zo súdnej mapy. "Mária Kolíková odstupovať nebude. Pokiaľ bude mať silu, bude pokračovať, čomu som veľmi rád. Za SaS vám hovorím, že všetci za ňou stojíme," uviedol. "Minister, ktorý prichádza s reformou a neprejde mu, by sa mal nad sebou zamyslieť," odkázal ministerke predseda najväčšieho poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš ešte v utorok.

Remišová ukázala svoju malosť

Remišová má podľa Sulíka vo zvyku podporiť dobré veci a myslí si, že doteraz sa dalo so Za ľudí rátať. "Ale dnes večer zvíťazila malosť Veroniky Remišovej," skonštatoval šéf SaS. Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová sa pýta, či má ešte koalícia zmysel. Poslanci za SaS sú podľa nej hlboko sklamaní hlasovaním niektorých koaličných poslancov. "Zdá sa, že osobné animozity vymenili za reformu," dodala. Myslí si, že ministerka spravodlivosti dostatočne vysvetlila šíriace sa obavy a nepravdy. Zároveň sa poďakovala poslancom OĽaNO i nezaradeným poslancom Tomášovi Valáškovi a Miroslavovi Kollárovi za podporu.

Je absurdné, že ma Sulík osočuje

"Je absurdné, aby ma kádroval a osočoval Richard Sulík za vlastné zlyhania pri presadzovaní nedotiahnutej a neodkomunikovanej reformy. Upozorňovali sme ho opakovane, že k reforme sú vážne odborné výhrady a je potrebná komunikácia a hľadanie zhody, čo on osobne - ako vždy - odignoroval," reagovala Remišová. Spochybňovať protikorupčné zameranie strany označila za nehorázne. Mrzí ju, že v koalícii zo strany Sulíka nenašla razantnú podporu pri presadzovaní antikorupčných opatrení, ako úprava sporného paragrafu 363 Trestného poriadku či reformy prokuratúry.

Je absurdné, aby ma Richard Sulík kádroval a osočoval za svoje vlastné zlyhania pri presadzovaní nedotiahnutej a... Posted by Veronika Remišová on Thursday, February 17, 2022

Remišová vníma vyjadrenia Sulíka ako nekorektný a osobný útok, pokladá to za ľudské aj profesionálne zlyhanie. "Naša strana vždy podporí zmysluplné a rozumné reformy," podotkla. Vicepremiérka je napriek tomu ochotná ďalej rokovať s cieľom dosiahnuť skutočnú reformu, ktorá nastolí spravodlivý systém pre všetkých.

O Šeligových výhradách ministerka vedela

Výhrady k súdnej mape sformuloval poslanec zo Za ľudí Juraj Šeliga a partneri aj Kolíková o nich podľa Remišovej vopred vedeli. Šeliga považuje za sporné dať 140 sudcov pod jednu strechu a zvoliť im jedno vedenie. Poukázal na nedostatky manažovania veľkých celkov sudcov, vidí v tom väčší problém než v špecializácii. Námietky má aj voči prerozdeleniu financií z plánu obnovy na budovy v dvoch mestách.

Zdroj: SITA/Jana Birošová

"Vytvárame obvody, ktoré sú rádovo približne 100.000 obyvateľov, tu by vznikol mega súd s počtom obyvateľov cez 600.000, nehovoriac o počte spoločností," dodal s tým, že výhrady komunikoval v koalícii a míľniky podporil. Koaličných kolegov podľa vlastných slov vopred informoval, že sa zdrží. V druhom čítaní pri zákone o reorganizácii okresných súdov vidí priestor rokovať aj o súdoch v Bratislave a Košiciach.

Prešiel len jeden zo štyroch návrhov

V druhom čítaní tak majú poslanci rokovať o vládnom návrhu zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov. Hovorí o tom, že v praxi má prísť ku geografickému zväčšeniu obvodov okresných súdov. Z niektorých sídelných súdov by sa mali stať pracoviská. Návrh predpokladá aj zrušenie okresných súdov v Partizánskom, Skalici, Bánovciach nad Bebravou a Kežmarku. Agenda obchodného registra by sa mala koncentrovať na žilinský okresný súd.

Ešte dopoludnia neprešiel o jeden hlas návrh zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi krajských súdov. Zmeny na týchto súdoch by sa nateraz nemali diať. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková navrhovala, aby ich sídlom bola po novom Trnava pre západoslovenský obvod, Žilina pre stredoslovenský obvod a Prešov pre východoslovenský obvod. Zo zvyšných piatich krajských súdov mali zostať pracoviská. Do druhého čítania neprešiel v podvečernom hlasovaní návrh o zriadení Mestského súdu Bratislava ani návrh o zriadení Mestského súdu Košice.

Ministerka odôvodňovala potrebu reformy dosiahnutím špecializácie sudcov, zväčšenie obvodov má podľa nej zabezpečiť väčší priestor na realizáciu kritéria náhodného výberu sudcu. "Nové súdne obvody sú navyše navrhované aj na základe prirodzených spádových a kultúrnych regiónov a identít. Od novej súdnej mapy možno očakávať nielen zrýchlenie súdneho konania a funkčný mechanizmus náhodného výberu sudcov, ale aj zlepšenie kvality súdnych rozhodnutí," uviedol rezort spravodlivosti v dôvodovej správe návrhu.