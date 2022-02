Korupcia v štátnych lesoch? Lesní robotníci hovoria o úplatkoch pre exšéfa Vigodu: Trestné oznámenie!

BANSKÁ BYSTRICA – Úplatky už stáli mnohých ľudí teplé miesta. A to policajtov, sudcov, a ďalších, ktorí si mali pýtať „všimné“. Mnohí z nich dokonca skončili aj za mrežami. Avšak, dlhoroční horári hovoria, že sa korupcii nevyhli ani štátne Lesy SR. Podľa ich slov si mal bývalý riaditeľ Matej Vigoda pýtať pravidelné „všimné“. Ten sa však bráni, že ide o klamstvo a účelový ťah. Ako to teda je?

Celé sa to malo začať ešte v roku 2019. Lesní robotníci – kamaráti vyhrali verejné obstarávanie na ťažbu dreva v lesoch Lesnej správy Beňuš na Horehroní. Tá im plynie až do konca tohto roka. Všetko sa však zmenilo po tom, čo koncom novembra 2020 bol zo svojej pozície odvolaný vtedajší generálny riaditeľ štátnych Lesov SR Matej Vigoda. Toho náhle odvolal vtedajší minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (nezaradený), vraj z dôvodu, že nenaplnil jeho očakávania. Vigoda sa následne vrátil do Odštepného závodu Beňuš, kde pôsobil pred jeho vymenovaním do funkcie. Pre lesných robotníkov však tento krok údajne znamená peklo na zemi. A to z dôvodu, že Vigoda sa stal riaditeľom predmetného závodu.

Všimné 1000 eur?

Prvý z lesných robotníkov – Miroslav Adamek mal však s Vigodom problém ešte v roku 2018. V tom čase pracoval na Lesnej správe v Závadke nad Hronom. Vigoda tu ľuďom z okolia rozdeľoval prácu, medzi nimi aj Adamekovi a jeho synovi. Raz mal za nimi prísť a na rovinu povedať, že mu budú každý mesiac dávať „všimné“ 1000 eur, aby im dával prácu, alebo ich z daného úseku „dostane“. Adamek pritom v miestnych lesoch ťažil drevo dlhé roky a za predchádzajúceho riaditeľa údajne nikdy neboli problémy. Tie mali nastať až po tom, ako bývalý šéf-lesník išiel do dôchodku a do jeho kresla zasadol Vigoda. Keď mu Adamekovci odmietli všimné platiť, údajne im začal robiť problémy a vyrubovať, podľa slov Adameka, nezmyselné pokuty.

„Napríklad mi dal 800 eur pokutu za to, že som do zeme spravil ryhu. Ale tomu sa nedalo zabrániť, ak stokrát prejdete daným úsekom s kmeňom, proste sa to ľahko stane,“ povedal Adamek pre Topky.sk. Situácia bola natoľko neúnosná a práce tak málo, že sa stalo to, čo Vigoda mal sľúbiť – Adamekovci z daného úseku odišli. Následne vyhrali v roku 2019 verejné obstarávanie na istý úsek v odštepnom závode Beňuš, kde mali ťažiť drevo až do konca tohto roka. Ich ponuka totiž bola najvýhodnejšia. Na základe výhry v obstarávaní bola medzi Adamekom a Lesmi SR vytvorená rámcová zmluva č. R/004-05/19-22/13/04, ktorá bola 26. marca 2019 zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. Celková hodnota zmluvy bola viac ako 700-tisíc eur. Následne však v auguste minulého roku bola zmluvná suma navýšená na 740-tisic eur bez DPH z dôvodu vetrovej kalamity v časti Tajch, ktorú Adamek obstarával.

Keďže boli všetky financie uvedené v zmluve a dodatku vyčerpané, Adamek sa v novembri 2021 rozhodol zapojiť do verejnej súťaže na ťažobný proces na roky 2021-2024 v odštepnom závode Beňuš. Spolu so žiadosťou poslal aj cenovú ponuku, a to 10. novembra 2021. Avšak, dva dni na to mu prostredníctvom mailu bolo oznámené, že zadávateľ výzvu ruší „pre zhoršujúce sa klimatické podmienky, nedostatočné kapacity v odvoze dreva a zvýšené náklady na údržbu lesnej cesty v zimných mesiacoch“. „Som si istý, že tú súťaž zrušil po tom, ako sa dozvedel, že som sa do nej zapojil. Mám informácie, že ju vypísal pre svojich kamarátov, ktorým ju chcel dohodiť,“ uviedol Adamek, ktorý dôvody zrušenia zákazky označil za neopodstatnené. A to preto, že sa daný porast má nachádzať v ľahko prístupnom teréne kúsok od obce. Údajnú korupciu a ďalšie veci však neriešil, keďže bol sám a bál sa problémov.

Ďalšie problémy

To však nie je všetko. Obdobné problémy s bývalým generálnym riaditeľom štátnych Lesov má mať aj jeho známy – Milan Turňa. Ten v roku 2019 rovnako vyhral verejné obstarávanie istého úseku v rámci Odštepného závodu Beňuš – išlo o časť Vološinec. Rovnako, ako Adamek tu do konca tohto roka má vykonávať ťažbu dreva, prípadne do vyčerpania vysúťaženej ceny – tá bola podľa rámcovej zmluvy č. R/001-05/19-22/13/04 takmer 650-tisíc eur bez DPH. Všetko malo ísť ako po masle, kým sa Vigoda nestal šéfom lesnej správy Beňuš. „Na jar 2021 si ma zavolal do kancelárie a riešili sme viaceré veci, týkajúce sa práce. Keď som odchádzal, medzi dverami mi povedal, že buď mu dám nejaké všimné, alebo ma z toho úseku dostane,“ povedal Turňa. Podľa jeho slov nepovedal presnú sumu, no na jeho výzvu aj tak nereagoval.

Následne si ho o tri týždne zavolal do kancelárie opäť – údajne sa ho spýtal, či vie do troch dní vybaviť partiu robotníkov, ktorí by pracovali na istom úseku, ktorý vysúťažil. V prípade, ak by to nezvládol, to vraj Vigoda chcel vyriešiť tak, že si na úsek chcel dosadiť svoju partiu, pričom Turňa by si od nich mohol vypýtať maximálne 5 percent zo zarobenej sumy. Ľudia, ktorí pracovali pre Turňu, však mali plné ruky inej práce, ktorú si museli dokončiť a z toho dôvodu nemohli ísť robiť. A tak sa stalo, ako Vigoda hovoril – na daný úsek zavolal svoju partiu, ktorá tam zarobila 40-tisíc eur. Išlo pritom o úsek, ktorý však vyhral Turňa vo verejnom obstarávaní a vypýtať si od nich mohol maximálne 2000 eur.

Turňa to nechal tak a spolu so svojimi robotníkmi pracoval na inom úseku, ktorý spadal pod verejné obstarávanie, ktoré vyhral. A potom prišiel ďalší šok. Vigoda mu za údajné nedodržanie technologického postupu na tomto úseku vyrúbil pokutu vo výške 15 percent z ceny služby. Sankcia bola vo výške zhruba 1500 eur.

Keď sa obaja muži dozvedeli o probléme toho druhého, rozhodli sa konať. Podali preto na generálne riaditeľstvo štátnych Lesov sťažnosť pre podozrenie z vydierania a udelenie pokuty zo strany Vigodu. Na tom im však krátko na to odpísali. Turňa však podľa generálneho riaditeľstva nesplnil dohodnuté podmienky a z toho dôvodu mu bola vyrúbená pokuta. Okrem toho mu na podozrenie z korupcie odpísali, že sťažnosť považujú za neopodstatnenú. „Vaše tvrdenie, že si Ing. Vigoda od Vás vypýtal úplatok, Ing Vigoda označil ako klamstvo. Keďže ste Vaše tvrdenie neopreli o žiadne dôkazy, metódami kontroly sa nedá potvrdiť ani vyvrátiť,“ odpísali ešte v polovici decembra minulého roku.

Trestné oznámenie

Celú vec sa rozhodli dať aj na políciu. Začiatkom februára prišli obaja muži na okresnú políciu v Brezne a podali na Vigodu trestné oznámenie vo veci podozrenia z trestného činu vydierania. Podanie potvrdila aj hovorkyňa banskobystrickej polície Mária Faltániová. Podľa jej slov sa v súčasnosti vo veci vykonávajú potrebné procesné úkony a bližšie informácie k prípadu nemôže poskytnúť.

Opäť vo funkcii?

V kuloároch sa však v poslednom čase hovorí o opätovnom dosadení Vigodu na generálne riaditeľstvo Lesov SR. A to z dôvodu, že súčasný šéf Lesov Tibor Köszeghy odstúpil zo svojej funkcie pre neúmernú kritiku jeho osoby. Podľa dlhoročných horárov by však opätovné zvolenie Vigodu do funkcie bola obrovská katastrofa. „V lesoch robím od roku 1983. Zažil som rôzne vlády, aj rôznych ľudí, ale toto som ešte nezažil,“ povedal Turňa. Okrem toho smeroval Vigodovi tvrdú kritiku. "Dôkazov korupčného správania na strane p. Vigodu je oveľa viac. Ide o funkčnú korupčnú schému, ktorú vytvoril p. Vigoda a jeho podporovatelia. V regióne ide o človeka so silným vplyvom a mnohí sa ho boja, najmä keď sa odvoláva na kamarátov z radov ústavných činiteľov. Ľudia v regióne o tom všetkom vedia, ale strach o prácu im nedovoľuje čokoľvek spraviť - najmä keď sa p. Vigoda prezentuje ako nový generálny riaditeľ Lesov SR," upozornil Turňa a pokračoval.

"Na lesnom závode Beňuš robil naraz viacero kľúčových pozícii tak, aby mal celu situáciu pod kontrolou - bol riaditeľ OZ, zároveň správca na LS Beňuš, na LS Závadka nad Hronom, zároveň bol lesník a jemu blízke partie osobne viedol do porastov a ukazoval im, čo majú robiť - za patričné všimné. Na vyhrážky a zastrašovanie si ľudia v regióne za uplynulé desaťročia zvykli a neveria na nápravu, no ak sa nezačne korupcia konečne riešiť, tak sa budeme hanbiť nielen sami pred sebou, ale najmä pred svojimi deťmi...," uzavrel Turňa.

Čo na to Vigoda?

V celej veci sme oslovili aj samotného Mateja Vigodu, ktorý tvrdí, že obvinenia z korupcie sú klamstvo. Podľa jeho slov nemá informácie, že by sa mal opäť stať generálnym riaditeľom Lesov SR. „Mám ale vedomosť o tom, že by som mal byť v širšom okruhu ľudí, o ktorých sa debatuje ako o náhradníkovi súčasného generálneho riaditeľa. Z toho dôvodu tu vidím istú účelovosť v tom zmysle, aby sa debaty voči mojej osobe zvrtli úplne iným smerom,“ povedal Vigoda pre Topky.sk. Vylúčil, že by za dverami jeho kancelárie v lesnej správe Závadka alebo Beňuš niekedy vznikli rozhovory o „všimnom“.

„Za svojich 15 rokov praxe som nikdy od nikoho žiadne úplatky nevyžadoval,“ uviedol. O tom, že je na neho podané trestné oznámenie pre vydieranie, sa dozvedel len sprostredkovane, viac o tom však nevie. Ak by však bol predvolaný, je pripravený sa brániť. „Na dotyčného určite podám trestné oznámenie, pretože aby ma niekto z takýchto vecí obviňoval, musel by mať na to dôkazy v rukách, a to nemôže, pretože som takto nikdy nejednal,“ uzavrel Vigoda.