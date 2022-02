Počasie sa s nami opäť zahráva: Neprejazdné Donovaly a silný vietor! To najhoršie mieri na SEVER!

BRATISLAVA - Víkend sa prehupol do ďalšieho pracovného týždňa. Jeho štart bude po prázdninách, a teda aj predĺženom víkende, pre mnohých problémový. Komplikovať ho však bude aj počasie. Slovenskom sa totiž opäť preženie mimoriadne silný vietor a dokonca aj snehové búrky. Tieto javy už v súčasnosti komplikujú najmä situáciu v doprave. To ale nie je všetko.

Opäť je tu nový týždeň, a opäť sa do histórie zapíše nepriaznivým počasím. Je tomu presne týždeň, čo sa Slovenskom prehnala víchrica Nadia, ktorá spôsobovala obrovské problémy - komplikovala situáciu v doprave, lámala stromy, strhávala strechy a ďalšie nepríjemnosti.

Počasie však znovu ukazuje svoju silu - na Slovensko opäť prišla náhla zmena počasia. Kým v piatok a sobotu bolo premenlivé, ale poväčšinou slnečné počasie, v nedeľu tomu už bolo inak - a to najmä večer. Na severe Banskobystrického kraja totiž začalo husto snežiť a padajúca biela pokrývka skomplikovala situáciu v doprave. "Z horských priechodov Kremnické Bane, Šturec a Donovaly hlásia husté sneženie! Cesta 1/65 Kremnica - Kremnické Bane je v tejto chvíli úplne neprejazdná! Donovaly a Šturec sú pre vozidlá nad 10m uzavreté!" napísali policajti v nočných hodinách. Kremnické Bane sa však krátko nato podarilo sprejazdniť.

Horský priechod Donovaly je v súčasnosti uzatvorený pre všetku dopravu. Smerom z Banskej Bystrice sa tam v pondelok ráno skrížil autobus. Informuje o tom Zelená vlna RTVS. Husté sneženie komplikuje dopravu aj na Fačkovskom sedle v smere z Rajca, kde sú pod vrcholom odstavené dodávky a za nimi osobné autá. Vodiči musia rátať so zdržaním. Cesta na trase Muráň - Šumiac - Červená Skala je neprejazdná pre nákladné autá nad 10 metrov.

Na diaľnici D4 v úseku Bratislava-Rusovce - Ivanka pri Dunaji treba počítať so silným vetrom. Vodiči sa zdržia aj na západnej D1 na kilometri 26 v smere zo Senca do Bratislavy, kde sa zrazili dve autá a blokujú ľavý jazdný pruh. K nehode došlo aj v Bratislave na Lamačskej ceste v smere do centra. Zelená vlna tiež upozorňuje, že na diaľnici D4 za Ivankou pri Dunaji smerom do Rakúska sedí uprostred cesty labuť.

Problémy na železniciach

Aktuálne však sneh skomplikoval železničnú dopravu. "V úseku trate Horná Štubňa - Kremnické Bane je PRERUŠENÁ doprava z dôvodu vplyvu nepriaznivého počasia. V úseku trate Kraľovany - Párnica je PRERUŠENÁ doprava z dôvodu vplyvu nepriaznivého počasia. V úseku trate Brezno - Podbrezová je PRERUŠENÁ doprava z dôvodu vplyvu nepriaznivého počasia," upozornila Železničná spoločnosť Slovensko.

Ďalšie sneženie

To však podľa portálu Meteo Slovensko nie je všetko. Počasie u nás bude dnes ovplyvňovať frontálny systém, ktorý na sever Slovenska prinesie ďalšie desiatky centimetrov nového snehu, ale aj silné snehové búrky či silný vietor. V nižších polohách treba rovnako počítať so zrážkami, ale prevažne kvapalnými. "Po stredajšom výdatnom snežení sa na Slovensko blíži ďalšie sneženie, ktoré bude takisto výdatné. Do 6. hodiny rannej v pondelok (07.02.2022) numerické modely počítajú s tým, že k pôvodnej snehovej pokrývke na severe pribudne ďalšia asi 5 - 15 cm vrstva nového snehu. Na Kysuciach, Orave a vo Vysokých Tatrách to môže byť už aj 20 cm novej snehovej pokrývky. Tým to ale nekončí," upozornil portál s tým, že po prechode frontu ku nám začne prúdiť chladnejší a vlhší vzduch, v ktorom sa budú tvoriť prehánky.

"Za pondelok si zapíše severné Slovensko v súčte zhruba 10 - 25 cm nového snehu, na Orave, Kysuciach a vo Vysokých Tatrách spadne aj viac ako 40 cm nového snehu. Snežiť bude na strednom Slovensku približne od výšky 800 m.n.m," dodali. Okrem toho však na Slovensko mieria aj silné búrky. Tie sa v tomto ročnom období objavia pre nestabilný vzduch a sprevádzané budú najmä výraznou bleskovou aktivitou.

"V pondelok ojedinele hrozia búrky s menšou pravdepodobnosťou na západnom Slovensku, pôjde o prehánky sporadicky sprevádzané bleskovou aktivitou, ktorá ale v prípade výskytu môže vykázať rádovo desiatky až stovky bleskov na našom území. Najpravdepodobnejšie hodiny výskytu/vzniku búrok sú od 10. až do 16. hodiny," uzavreli. Búrky sa ale podľa imeteo.sk už okolo 7. hodiny ráno objavili na Považí, v okolí Trenčína, kde doteraz udrelo zhruba 50 bleskov. "Búrlivo je aj v Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Čechách, pričom na území Čiech udrelo už vyše 250 bleskov. Búrky sa od skorého rána vyskytujú aj na rakúsko-slovenskom pohraničí," upozornili.

Okrem snehu však príde na Slovensko aj silný nárazový vietor, pričom okolo poludnia môže dosahovať rýchlosť až 80 kilometrov za hodinu, vo vysokých polohách až do 100 kilometrov za hodinu. Meteorológovia z SHMÚ preto na dnešný deň vydali výstrahy prvého a druhého stupňa pred silným vetrom takmer pre celé Slovensko. Víchrica Roxana spôsobila problémy včera popoludní u našich západných susedov. Podľa Novinky.cz bola sila vetra bola taká silná, že prevrátil autobus v Hořoviciach v Berounsku. V tom čase v autobuse cestovalo päť ľudí, jeden muž utrpel ľahké zranenie. Víchrica narobila problémy aj na strednom a južnom Nemeckom, kde vietor dosahoval rýchlosť v nárazoch až 110 km/h. Najsilnejší vietor fúkal v meste Chemnitz.