Drucker vyzýva ministra Lengvarského na osobnú diskusiu o Rázsochách

„Zo strany pána ministra to už začína byť riadna drzosť,“ hovorí Tomáš Drucker. Predseda strany Dobrá voľba a Umiernení celý minulý rok upozorňoval na to, že ak chce vláda Eduarda Hegera splniť sľub o výstavbe nemocnice, musí bezodkladne konať. Dnes sa ukazuje, že minister buď nezvláda svoju funkciu alebo naozaj projekt výstavby novej univerzitnej nemocnice na Rázsochách účelovo spomaľoval.

Po mesiacoch odkladania rozhodnutia a spochybňovania záväzku vlády minister zdravotníctva priznal, že Rázsochy postaviť nestihne. Lebo by vraj „zhltli“ polovicu plánu obnovy. „Každý rozumný človek vie, že by zhltli iba toľko, koľko by sme si z plánu na tento účel zobrali,“ argumentuje Tomáš Drucker

V programovo vyhlásení vláda sľubuje, že do piatich rokov postaví nemocnicu Rázsochy a bude k nej prijatý osobitný zákon. „Zákon nie je, prešli takmer dva roky a s Rázsochami sa ani nepohlo. A teraz minister tvrdí, že sa to nedá zvládnuť. Isteže sa nedá, keď sa nechce,“ upozorňuje Tomáš Drucker.

Predseda strany Dobrá voľba a Umiernení vyzval ministra Lengvarského na verejnú diskusiu o Rázsochách a plnení programového vyhlásenia vlády. „Nech povie, kam pôjdu peniaze z plánu obnovy a čo konkrétne urobil pre to, aby sa dostavali Rázsochy. Bolo by užitočné, keby niektorá z televízií takúto diskusiu zorganizovala,“ dodal Tomáš Drucker.