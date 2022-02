POZOR Na Slovensko opäť mieri zmena počasia: Výdatné sneženie a silný vietor! Zo snehu sa bude tešiť aj Bratislava

Na poľadovicu v utorok do 9.00 h upozorňujú meteorológovia v celom Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Tiež na väčšine Trenčianskeho kraja a v okrese Žarnovica. Hmla s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov sa môže miestami vyskytnúť najmä v centrálnej časti Slovenska.

Galéria fotiek (7) Zdroj: SHMÚ

Snehové jazyky môžu potrápiť okresy Žilinského, Prešovského a časť Trenčianskeho i Banskobystrického kraja. Zároveň SHMÚ upozorňuje na sneženie v niektorých okresoch Žilinského a Prešovského kraja.

Galéria fotiek (7) Zdroj: SHMÚ

Vietor predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity

Vietor na horách, konkrétne nad pásmom lesa, môže v okresoch Banská Bystrica, Brezno a na väčšine Žilinského kraja dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 135 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," upozornili meteorológovia.

Galéria fotiek (7) Zdroj: SHMÚ

Ďalšie sneženie na obzore

Meteo Slovensko na sociálnej sieti upozornilo, že k nám opäť mieri výdatné sneženie. To zapríčiní tlaková níž, ktorá ku nám prichádza z Atlantiku a bude ovplyvňovať počasie na Slovensku v najbližších dňoch. Našim územím bude prechádzať teplejšia časť frontálneho systému. "So sebou prinesie výdatné sneženie na mnohé miesta. Snehovú pokrývku si zapíše aj hlavné mesto. Dlho tam ale zrejme nevydrží. Frontálny systém začne postupovať od západu v utorok počas neskorých večerných hodín, asi približne o 21. hodine. Vtedy začne prinášať prvé a pomerne rozložené snehové zrážky na západné a severné Slovensko, kde na severe a časti juhu už začne aj výdatnejšie snežiť," upozornilo Meteo Slovensko s tým, že krátko po polnoci sa snehové zrážky presunú aj nad zvyšok stredného Slovenska.

Archívne VIDEO Víchrica Nadia úradovala aj na Donovaloch: Snehom zaviate cesty a zlá viditeľnosť

Na husté nočné sneženie s intenzitou do 2 centimetrov za hodinu upozorňujú najmä v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji. V stredu nadránom sa zrážky presunú aj nad východné Slovensku a postupne sa budú meniť kvapalné, pretože sa začne pomaly, ale isto otepľovať. "Na horách ostanú mrazivé a nízke teploty.Očakáva sa, že snehové zrážky budú najmä na severnom Slovensku výdatné a do stredajšieho rána by tam malo miestami spadnúť 10 až 20 cm nového snehu. Snehovú nádielku by mal dostať aj krajný západ Banskobystrického kraja, kde by na väčšom území malo spadnúť 10 - 15 cm nového snehu. Na juhu spadne čerstvého snehu okolo 2 - 6 cm, v jeho severných regiónoch aj viac," uviedlo Meteo Slovensko.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Najviac snehu spadne na Kysuciach a Orave - a to až do 25 centimetrov čerstvej pokrývky. Na západnom Slovensku by malo spadnúť do 5 centimetrov snehu, v Bratislave dokonca o niečo viac. Naopak, najmenej snehu spadne na juhovýchode Slovenska, najmä v Košiciach, a to len do 2 centimetrov.

"Situácia si rozhodne vyžiada skomplikovanie dopravy vo veľkej miere na severnom Slovensku, keďže tam sa očakáva, že sa budú počas stredy neustále tvoriť výdatnejšie snehové prehánky a do situácie sa zapojí aj ďalšia víchrica, ktorá sa u nás dostane do vplyvu v stredu ráno. Najsilnejšie bude fúkať na západnom a severnom Slovensku, ojedinele sa vyskytnú aj búrky," uzavrelo Meteo Slovensko. Pritom je to iba pár dní, čo v nedeľu prešla cez Slovensko víchrica Nadia, ktorá spôsobila rozsiahle problémy a na mnohých miestach (aj v Bratislave) dosiahla v nárazoch rýchlosť cez sto kilometrov za hodinu.