Poplach v Košiciach: Vlak sa rútil dlhých 25-kilometrov, zastavili ho až v Maďarsku! Prebieha vyšetrovanie

KOŠICE – Neriadená strela. Aj tak by sa dal pomenovať vlak, ktorý sa samovoľne rútil dlhých 25-kilometrov z Košíc až do Maďarska. Hrozivá udalosť si iba akoby zázrakom nevyžiadala žiadne obete a zranenia. Kompetentní už začali vyšetrovať, čo sa to vlastne v pondelok večer na východe Slovenska stalo.

Neriadená vlaková súprava s 22 vagónmi sa uvoľnila v pondelok večer na železničnej stanici Košice-Barca. Na našej strane sa ju nepodarilo zastaviť, prešla tak až na územie Maďarska. Zhruba po 25 kilometroch nekontrolovanej jazdy zastavila medzi stanicami Hidasnémeti a Zsujta. Informácie priniesli maďarské médiá. Neskôr ich potvrdili aj naši železničiari.

Zdroj: transport.sk

"Vlak Pn 49720 (ZSSK Cargo) bol v pondelok vo večerných hodinách dovezený do železničnej stanice Barca výkonným dopravcom Petrolsped Slovakia, s. r. o. Nakoľko pre dovezenie vlaku do cieľovej železničnej stanice Haniska pri Košiciach bola potrebná zmena vlakového rušňa, vlakový rušeň bol z vlaku vypriahnutý a následne v železničnej stanici Barca obiehal vlak, ktorý do železničnej stanice dotiahol. Pri tejto činnosti rušňovodiča zo spoločnosti Petrolsped Slovakia, s. r. o., sa súprava vlaku svojvoľne dala do pohybu," vysvetlila riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa ZSSK Cargo Silvia Kuncová.

Zdroj: TASR

Príčina samovoľného pohybu súpravy sa už vyšetruje. Na základe informácií z Maďarska k zastaveniu vlaku sa využili sklonové pomery trate, na ktorú bol vlak odklonený. Dobrou správou je, že neprišlo k žiadnej ujme na zdraví zamestnancov, ani poškodeniu majetku.

"Momentálne prebieha vyšetrovanie nehodovej udalosti, preto sa k udalosti vyjadríme až po ukončení vyšetrovania," uviedla k celej záležitosti hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.

Maďarské železnice v čase vyšetrovania incidentu uzatvorili železničnú trať medzi Hidasnémeti a Abaújszántó a na krátky čas bol zatvorený aj železničný hraničný priechod Hidasnémeti.