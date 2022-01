Ministerka Milanová čelí škandálu: Konverzácia s Kočnerovou pravou rukou: Unikli správy o spolupráci

archívne video

Údajnú konverzáciu medzi týmito dvoma mal odhaliť denník Nový čas, ktorý tvrdí, že bývalý siskár a donedávna aj pravá ruka odsúdeného Kočnera jej podľa uniknutých správ mal intenzívne pomáhať pri vstupe do politiky a radiť jej v otázkach vstupu do parlamentu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Spojila ich kandidatúra za subjekt 99%

Milanovú malo s Tóthom spojiť obdobie kampane za dnes už zabudnutú stranu 99 %. Tá sa v roku 2012 neúspešne uchádzala o miesto v parlamente. Dokonca až tak, že Milanová mala pomerne dlhú dobu posielať Tóthovi na kontrolu svoje blogy, ktoré uverejňovala.

Vstup do politiky ich kontakt neprerušil

Tóth sa mal podľa konverzácie angažovať aj akoby Milanovej poradca v prípade "prvých politických krôčikov". "Mali by sme sa zamyslieť nad nejakou oblasťou, v rámci ktorej by si sa profilovala, Natálka, aby sme dali tvojim blogom určité smerovanie," píše sa v komunikácii. Tá mala pokračovať aj po tom, čo sa Milanová v roku 2014 dostala do OĽaNO a neskôr sa stala aj poslankyňou. "Dnes už je skutočne ten deň, keď moje kroky povedú do národnej zrady," píše sa v jednom z mailov pre Tótha.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Matovič ako šašo

V konverzácii to mal nepekne a nepriamo schytať aj šéf OĽaNO Igor Matovič. "Šašo bol vždy dôležitou postavičkou, mohol si dovoliť povedať pravdu/svoj názor a o hlavu aj tak neprišiel. Spoločnosť asi bude šašov vždy svojím spôsobom potrebovať," píše sa v ďalšej správe, ktorú mala písať súčasná ministerka. Údajná komunikácia má dokonca aj pikantný charakter a v istých pasážach si tieto osoby vymieňajú si intímne poznámky.

Komunikáciu ministerka nepoprela

Ohľadom tejto komunikácie bola oslovená aj samotná ministerka, ktorá jej pravosť nevyvrátila. "Ak niekoho baví hrabanie sa v mojej súkromnej komunikácii pred vstupom do politiky, prajem mu príjemné čítanie," povedala na margo uniknutej komunikácie Milanová.

Neurobil tak ani sám Tóth. "Pani Milanovú som spoznal ešte ako Galisovú pracovne, myslím si, že v roku 2011. Spolupracoval som s ňou pri kampani hnutia 99 % a spolu s niektorými kolegami som jej pomáhal kontrolovať blogy tak, ako som opravoval blogy mnohým iným ľuďom. Dokonca som za niektorých tie blogy písal, napríklad aj za doktora Klimenta, sudcu najvyššieho súdu SR,“ pochválil sa Tóth.

Nechcem byť zaťahovaný do politických hier, tvrdí Tóth

"Boli sme taká pomerne široká pracovná skupina, v rámci ktorej sme si vymieňali maily a tiež správy z nejakej mobilnej aplikácie. Ale vzhľadom na to, že som tu opäť zaťahovaný do nejakého politického zápasu, nemôžem vedieť, kto a čo vyfabrikoval, respektíve skompiloval tak, aby z toho vzišla nejaká schéma, na základe ktorej tu niekto teraz ide rozohrávať nejaké politické hry," dodal ešte Tóth.

Zdroj: Topky/Peter Korček