Na Slovensku dominuje TENTO variant: Ukáže OMIKRON svoju silu? Kľúčový bude prelom mesiacov

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Zdalo sa, že po tretej vlne sa situácia vo svete upokojí, no kým u nás ešte len vrcholila, iné štáty bojovali s ďalšou vlnou. Dôvodom je nový variant omikron. Zatiaľ sa nepotvrdilo, že by spôsoboval ťažší priebeh, no je niekoľkokrát infekčnejší. Na Slovensku zatiaľ stále dominuje delta.