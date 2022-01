Tragický koniec pátrania po turistoch v Tatrách: Všetkých troch našli mŕtvych

Trojicu nezvestných Poliakov, ktorí chceli v piatok vystúpiť na Gerlachovský štít, našli v nedeľu horskí záchranári už bez známok života. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS). Telá našli v obedňajších hodinách pod južnou stenou Kotlového štítu.

Tiesňovú linku kontaktoval kamarát

Tiesňovú linku HZS kontaktoval v piatok krátko pred polnocou kamarát Poliakov, ktorý sa s nimi mal stretnúť večer po ich zostupe v Tatranskej Polianke. "Posledný telefonický kontakt s nimi mal medzi 10.00 a 11.00 h dopoludnia, keď mu povedali, že vystupujú Batizovskou próbou a že z dôvodu ťažkých podmienok by im to malo trvať dlhšie, ako mali naplánované, ale okolo 17.00 h by mohli byť dole. Keďže ani do polnoci k autu neprišli, telefóny im stále zvonili, ale ani jeden na telefonáty ani na SMS neodpovedal, požiadal o pomoc HZS," uviedli horskí záchranári. Pri pátraní pomáhala aj Letka Ministerstva vnútra SR.