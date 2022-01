Hamran, Mikulec a Žilinka k incidentu v Miloslavove: Nechajte pracovať policajtov! Nové dôkazy v hre?

BRATISLAVA - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) odmieta tvrdenia, že polícia v prípade napadnutia 11-ročného dievčaťa v Miloslavove nekoná. Dočasne poverený policajný prezident Štefan Hamran ho ubezpečil, že celému prípadu venujú maximálnu pozornosť. Mikulec to uviedol na sociálnej sieti.

"To, že verejnosť nevie a ani nemá vedieť o každom ich kroku, predsa nemá vytvárať priestor na spochybňovanie ich práce. Polícia okrem represívnej činnosti pri takýchto incidentoch pôsobí významným spôsobom aj preventívne," skonštatoval Mikulec.

Preventisti v Policajnom zbore aj pracovníci prevencie kriminality majú podľa ministra v predškolských a školských zariadeniach prednášky, venujúce sa aj témam diskriminácie, psychickej, fyzickej či virtuálnej šikane. "Školské zariadenie v Miloslavove podľa mojich informácií nebolo výnimkou," podotkol.

Boris Kollár chce predvolať ministra vnútra na koaličnú radu

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) chce pre napadnutie dievčaťa predvolať Mikulca na najbližšiu koaličnú radu. Chce od neho počuť, akým spôsobom sa v krajine zamedzí šikane detí. Minister chápe, že sa prípadom zaoberá aj Kollár a rád sa s ním stretne, aby o prípade diskutovali. "V tejto chvíli však považujem za mimoriadne dôležité nerozdúchavať vášne (obzvlášť v tak citlivom prípade) a nechať políciu robiť si svoju prácu," poznamenal.

Šikana medzi mladistvými v online priestore alebo mimo neho je podľa Mikulca veľmi vážna a pre všetky strany citlivá téma. Zhodnotil, že úlohou polície nie je suplovanie výchovy za rodičov či školu. "Práve oni sú najbližším kontaktom, ktorý dokáže pomôcť a usmerniť. Polícia nastupuje tam, kde zlyhali iní," tvrdí.

Hamran: Máme informácie, ktoré verejnosť nemá!

"O prípad sa intenzívne zaujímam, komunikujem priamo s riaditeľom krajského riaditeľstva Policajného zboru Bratislava. V súčasnom štádiu vyšetrovania Policajný zbor už disponuje informáciami, ktoré nemá k dispozícii široká verejnosť, politici a ani médiá," informoval dočasne povererný policajný prezident Štefan Hamran. Aj z toho dôvodu vyzval politikov, aby boli vo vyjadreniach k danej veci zdržanliví a nechali pracovať policajtov.

"Predčasné závery a zbytočné eskalovanie napätia vyšetrovanie sťažuje," upozornil Hamran s tým, že v súčasnosti nie je možné v prípade poskytnúť bližšie informácie. Verejnosť však ubezpečil, že vo veci postupujú v medziach zákona. "A bez ohľadu na postavenie rodičov všetkých zainteresovaných mladistvých osôb. K prípadu sa vyjadrím osobne, hneď ako to procesná situácia umožní," uzavrel.

Žilinka garantje komplexné objasnenie okolností prípadu

Prokuratúra garantuje komplexné objasnenie okolností prípadu napadnutia 11-ročného dievčaťa v Miloslavove skupinou kamarátov. Generálny prokurátor Maroš Žilinka uložil krajskému prokurátorovi v Bratislave bezodkladne preskúmať postup a konania orgánov činných v trestnom konaní, vrátane správnosti právneho posúdenia skutku v trestnej veci. Informoval o tom hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan.

Žilinka tiež krajskému prokurátorovi uložil, aby sa udalosťami zaoberal komplexne, nielen z pohľadu trestnoprávneho, ale aj možného uplatnenia oprávnení prokurátora v netrestnej oblasti – starostlivosti o maloletých. "Zároveň vo veci nariadil správovú povinnosť vo vzťahu k trestnému odboru a netrestnému odboru GP SR, ktorých prokurátori budú vo veci vykonávať dohľad nad činnosťou podriadených prokurátorov," priblížil Skladan. Dodal, že Žilinka si vyhradil aj pravidelné informovanie o stave trestného konania.

Dievča mali podľa medializovaných informácií napadnúť, opiť a vyzliecť 2. januára v Miloslavove jej kamaráti. Incident si mali nakrútiť na telefón a zverejniť na sociálnych sieťach. Celé sa to malo odohrať v obci v areáli bývalého družstva. Na zverejnenom videu by mali byť 14-, 15- a 16-ročné deti. Podľa medializovaných informácií by takýto prípad nemal byť jediný a táto skupina už mala zaútočiť na deti aj v minulosti. Polícia pre napadnutie 11-ročného dievčaťa v Miloslavove začala trestné stíhanie vo veci lúpeže. Zároveň nevylúčila, že môže dôjsť k prekvalifikovaniu skutkovej podstaty trestného činu.

Prípad by mali prerokovať aj na najbližšom mimoriadnom branno-bezpečnostnom výbore parlamentu. Poslanci chcú preveriť všetky podozrenia, ktoré prípad sprevádzajú.