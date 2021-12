Ako zaberá Matovičov bonus na záujem o očkovanie? Szalay nemá dobré správy: Totálny prepadák!

Lockdown pre neočkovaných, lockdown pre všetkých a následne uvoľnenie opatrení pre tých, ktorí sa očkovať dali, či nákazu prekonali. Následne sa vláda rozhodla motivovať na očkovanie najmä starších ľudí, ktorí sú najviac ohrození nákazou koronavírusom. Návrh z dielne ministerstva financií sa časom mierne menil – prv Matovič navrhoval odmenu za očkovanie rizikovej skupiny obyvateľstva vo výške 500 eur, následne to bolo maximálne 300 eur a seniori si museli dať pozor na viaceré hraničné termíny. Ako však zafungovali tieto stimuly na motiváciu ľudí dať sa zaočkovať? Hlavný lekár Bratislavského kraja nemá veľmi dobré správy.

Ako vysvetlil, vzorka z ich očkovacieho centra nie je reprezentatívna. Bratislavský kraj totiž prevádzkuje očkovacie centrá – v Auparku, poliklinike Karlova Ves či Národnom futbalovom štadióne, ale prevádzkuje aj mobilné očkovacie centrá, s ktorými jazdia do obcí v rámci kraja. A poukázal na celkom zaujímavé čísla. „Starší ľudia boli u nás očkovaní predovšetkým v novembri. Šiesteho novembra tvorili 80 percent zaočkovaných osoby vo veku viac ako 75 rokov. 20. decembra to boli už len tri percentná,“ vysvetlil Szalay, ktorý zverejnil aj tabuľku, ktorá to potvrdzuje. Priznal, že v čase, keď sa prijímal finančný stimul pre ľudí nad 60 rokov, narástol záujemcov v rizikovom veku na tretiu dávku očkovania.

Nevie však, či to bolo kvôli ohlásenému bonusu, alebo išlo čisto o náhodu. Poukázal na to, že v tom čase spustili objednávkový systém, pričom prednostne sa mohli ísť dať zaočkovať tí najstarší. „Prvé (a druhé) dávky dávame poriedko. Najviac pre to spravila diskusia, že ide byť lockdown pre neočkovaných, a že Rakúšania ho fakt zavádzajú. To nám prinieslo najviac prvoočkovancov. Keď sa ukázalo, že je to u nás len taký lockdowník (“hryzunkaj slabučko”), záujem poklesol,“ uviedol Szalay. A ozaj – v čase, keď bol na Slovensku ohlásený lockdown pre neočkovaných a Rakúsko ohlásilo prísny lockdown, záujem o očkovanie rapídne stúpol. Bolo to zhruba v polovici novembra, kedy v tabuľke vidieť, zelené miesta v žltom a červenom mori.

To zobrazuje vyšší počet podaných vakcín. Avšak, v čase, kedy bol vládou a parlamentom schválený 300-eurový bonus pre seniorov, už takéto zelené miesta nevidieť – záujem o prvú dávku rapídne klesá. Naopak, postupom času sa zvyšuje záujem o booster dávku – kým v prípade seniorov ide o jednotky či desiatky podaných vakcín, v nižších vekových skupinách (najmä dnešní tridsiatnici) záujem rastie. „Grafy obsahujú silné dni očkovania na štadióne a na Poliklinike Karlova Ves, nie sú tam dávky z Auparku ani výjazdy do obcí a DSSiek. Ale skreslenie nie je veľké - prvé dávky sme očkovali naozaj najmä v novembri. Aj s Auparkom a výjazdmi do obcí sme 75% prvých dávok za posledné dva mesiace podali práve v novembri,“ vysvetlil Szalay s tým, že ani v ich náhradníckom systéme nevidí nárast záujmu starších ľudí o očkovanie.

Tvoria pritom asi iba 7 percent záujemcov o očkovanie prihlásených cez sviatky. Podľa Szalaya takýto počet starších ľudí vedia zaočkovať zhruba za hodinu. Naopak, v zoznamoch Národného centra zdravotníckych informácií tvorili starší ľudia len desatinu všetkých záujemcov. „Záver: Bratislavskí seniori, ktorí sa chceli dať zaočkovať, sú alebo budú v najbližšom týždni zaočkovaní. A pozor, neprehliadnite: AKCIA! Ak poznáte nejakého nezaočkovaného 75+ so záujmom o očkovanie, priveďte ho v utorok/stredu/štvrtok na štadión. Zaočkujeme ho/ju aj bez registrácie a (samozrejme) bez čakania. Všetkým ostatným dôrazne odporúčam zaregistrovať sa a získať termín,“ uzavrel Szalay.

