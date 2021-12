Nezabudnite, že obchody sú cez sviatky zatvorené! PREHĽAD otváracích hodín na najbližšie dni

BRATISLAVA – So sviatkami sa už tradične spája aj špeciálny režim v našich obchodoch. Počas nich totiž ostávajú zatvorené aj tie dôležité, ako sú napríklad predajne potravín. Pripravili sme pre vás prehľad toho, kde si môžete nakúpiť ešte na Štedrý deň a na čo sa ešte pripraviť do konca roka.

Tesco

V obchodnom reťazci Tesco si nakúpite aj na Štedrý deň, avšak iba do 11.00. V sobotu na 1. sviatok vianočný a v nedeľu na 2. sviatok vianočný budú obchody zatvorené. Otvoria sa až v pondelok o 7.00 ráno. Výnimkou budú čerpacie stanice, ktoré budú otvorené v sobotu 25. decembra 2021 od 8.30 do 20.00 a v nedeľu od 7.00. "Od 28. do 30. decembra 2021 budú platiť bežné otváracie hodiny. Na Silvestra 31. decembra 2021 bude väčšina Tesco obchodov otvorená do 18.00, niektoré prevádzky až do 19.00. Predajne aj čerpacie stanice Tesco budú na Nový rok 1. januára 2022 zatvorené podľa platnej legislatívy," uviedol obchodný reťazec. Otvoria zasa v nedeľu 2. januára o 7.00 ráno.

Služba Tesco Online nákupy bude mať tiež upravené prevádzkové hodiny. Zákazníci ju môžu využívať nepretržite až do 23. decembra 2021. Rozvoz objednávok bude zastavený počas vianočných sviatkov 24. až 26. decembra 2021, na Nový rok 1. januára 2022 a aj 6. januára 2022 na Troch kráľov. Na Silvestra 31. decembra 2021 bude služba obmedzená do 16.00. Od druhého januárového dňa bude mať služba Tesco Online nákupy bežnú prevádzku.

Billa

Na Štedrý deň bude mať otvorené aj Billa a to spravidla od 6.30 či 7.00 do 11.00. Na Silvestra bude mať tiež otvorené väčšina predajní od 7.00. do 17.00., s výnimkou niektorých obchodov, ktoré budú mať otvorené už od 6,30. Zároveň niektoré obchody budú zatvárať skôr ako o 17.00 a to do 15.00 či 16.00. Medzi sviatkami budú mať otvorené podľa štandardných otváracích hodín tak, ako ste zvyknutí.

Jednota

Jednotlivé spotrebné družstvá v obchodnom systéme COOP Jednota zasa počas sviatkou pristúpia k individuálnej úprave otváracích hodín. Otvárací čas jednotlivých predajní COOP Jednota sa líši podľa regiónu a formátu predajne.

Lidl

Lidl informoval, že ich predajne budú otvorené v štandardnom otváracom čase s výnimkou niektorých dní uvedených v prehľade nižšie. Táto otváracia doba sa týka prevažnej väčšiny predajní. Na Štedrý deň budú mať otvorené od 7.00 do 11.00 a následné sviatočné dni počas soboty a nedele budú mať zatvorené. Zatvorené budú mať aj na Nový rok a otvoria až v nedeľu 2. januára o 8.00.

Kaufland

Kaufland bude mať na Štedrý deň otvorené od 6.00 do 11.00. Aj oni musia mať cez víked kvôli sviatkom zatvorené.Svoje brány otvoria až v pondelok o 7.00 ráno a počas celého týždňa budú ich predajne otvorené do 21.00 s výnimkou Silvestra, kedy zatvárajú o 18.00. Otvoria zasa až 2. januára o 8.00.

