Sedem odporúčaní v súvislosti s Vianocami: TOTO radia vedci a konzílium odborníkov!

BRATISLAVA - Očkovanie zostáva aj naďalej spoľahlivou ochranou pred ochorením COVID-19. Pre zníženie rizika šírenia nákazy netreba zabúdať na nosenie rúška či minimalizovanie kontaktu s ostatnými. Pripomínajú to iniciatíva Veda pomáha - COVID-19 a konzílium odborníkov pri ministerstve zdravotníctva, ktorí vydali sedem odporúčaní v súvislosti s vianočnými sviatkami a novým variantom nového koronavírusu omikron.

Ozrejmili, že ani očkovanie nedokáže dostatočne ochrániť pred nakazením sa variantom omikron, vedecké štúdie však potvrdzujú, že ide aj naďalej o najlepšiu ochranu pred vážnym priebehom ochorenia, najmä po zaočkovaní tromi dávkami. "Snažme sa pochopiť aj tých, ktorí sa obávajú, a deľme sa s nimi o svoje pozitívne skúsenosti s očkovaním," radia odborníci.

Z dôvodu zníženia rizika nákazy netreba podľa nich zabúdať na nosenie rúška či respirátora. "Vďaka dobre nasadenému respirátoru môžeme výrazne znížiť vírusovú nálož, ktorej sme vystavení pri stretnutí s infikovanou osobou," priblížili. Odborníci radia stretávať sa bez neho len s malou skupinou ľudí. "Pri kontaktoch v interiéri mimo tejto skupiny odporúčame používať respirátor. Ak sa cítime chorí, izolujme sa pre istotu najviac, ako je to možné, až kým ochorenie neodznie," vysvetlili.

Pre ochranu zdravia je tiež dôležité testovanie. "Po úzkom kontakte s nakazenou osobou odporúčame obmedziť čo najviac svoje kontakty a urobiť si domáci test aspoň každý druhý deň v priebehu jedného týždňa bez ohľadu na to, či ste zaočkovaní alebo nie. Takisto odporúčame urobiť si opakovane test počas troch - štyroch dní pred stretnutím s blízkymi," skonštatovali.

Testovať by sa mali aj kompletne zaočkovaní

Rovnako by sa mali otestovať aj návštevy prichádzajúce zo zahraničia, a to aj vtedy, ak sú kompletne zaočkované. V prípade, že prichádzajú z oblastí vysokého výskytu variantu omikron, je lepšie zvážiť nevyhnutnosť návštevy. "Požiadajme sviatočné návštevy zo zahraničia, aby sa dali pred príchodom na Slovensko zaočkovať treťou dávkou," radia odborníci s tým, že po príchode na Slovensko by sa mali pravidelne testovať aspoň samotestom minimálne každé dva dni v priebehu jedného týždňa.

Najmä počas zimy sa podľa odborníkov treba starať o imunitu. Odporúčajú tráviť čas vonku, športovať a dbať na správnu životosprávu a vyváženú stravu. Radia tiež vyhýbať sa stresu a venovať čas príjemným aktivitám s blízkymi.