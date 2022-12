POZOR, snehová kalamita sa môže presunúť aj na Slovensko: V Česku bez elektriny tisíce ľudí!

BRATISLAVA – Výdatné sneženie už zaznamenali v severnej časti Rakúska a k nám by sa malo presunúť z južného Česka. Oblasť tlakovej níže a studeného frontu sa tak postupne presúva aj na Slovensko a snehové zrážky sa z vyšších nadmorských výšok už presúvajú aj do nížin.

Niekoľko centimetrov nového snehu hlásia najmä zo severného Rakúska a z južného Česka, informovalo imeteo. V Českej republike je bez elektrickej energie už približne 22 000 domácností. Komplikácie zaznamenali už počas nočných hodín v oblasti Českých Budejovíc, kde na trakčné vedenia popadali vetvy stromov. Vlaky nejazdia na úseku medzi Českými Budejovicami a Táborom ale aj Českými Budejovicami a Prahou. České dráhy však informovali, že pre snehovú kalamitu nie je možné zabezpečiť náhradnú autobusovú dopravu.

Sněhová kalamita zastavila provoz vlaků na Budějovicku. Nejezdí ani autobusy https://t.co/j75mXAFNB4 — iDNES.cz (@iDNEScz) December 6, 2022

V Rakúsku hlásia komplikácie najmä na severe a vyzývajú vodičov na rakúskej diaľnici A1 aby jazdili iba na zimným pneumatikách.

Stredné Slovensko je biele

Na našom území sneží najmä na horách od výšky cca 800-900 m n. m. a začína sa tvoriť súvislá snehová prikrývka. Na stanici v Lome nad Rimavicou hlásia 10 cm snehu, na Štrbskom Plese 1 cm, na Chopku 25 cm a na Lomnickom štíte 18 cm. Lokálne sa hranica sneženia prepadáva aj nižšie, najmä na strednom Slovensku, informovalo SHMÚ.

Tohtoročný Mikuláš v znamení výdatnejších zrážok Studený front, ktorý aktuálne postupuje cez naše územie, ukončil... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Tuesday, December 6, 2022

Snežiť by nemalo presťať ani v nasledujúcich hodinách, očakáva sa, že do stredajšieho večera by mohlo napadnúť vo vyšších polohách 10 až 15 centrimetrov, v nižších okolo 3 cm snehu.