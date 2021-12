Matematik Kollár o rizikách OMIKRONU: Hrozbou je pre nás vláda! Veci nedávajú zmysel, náhle a zlé rozhodnutia

Predpokladaná rýchlosť šírenia omikronu je podľa Kollára na úrovní osýpok alebo vyššie. Doteraz boli pritom osýpky najrýchlejšie sa šíriaci pozorovaný vírus. Pripomína tiež, že dve dávky očkovania stačiť nebudú, tri však poskytujú slušnú ochranu, hoci nie 100 percentnú.

Priebeh je u mnohých mierny, podobný nachladnutiu, nedajte sa však oklamať, aj keď šanca na hospitalizáciu klesne pre infikovaného na jednu desatinu, pri takom veľkom počte infikovaných naraz uvidíme zrejme situáciu, akú sme ešte nevideli. Pri neimunizovaných je šanca, že riziko ťažkého priebehu nekleslo, len sa infikujú takmer všetci v tejto skupine naraz," uviedol. K silnejším opatreniam pristupujú dokonca aj krajiny, ktoré ich doteraz uvoľňovali, keďže boli dobre zaočkované.

Najväčšie hrozby pre Slovensko

Najväčšie hrozby pre Slovensko vidí v krátkodobo preplnených nemocniciach, výpadku ambulantnej liečby ale, aj výpadkoch v nemocniciach - nie však primárne na covid oddeleniach, ale hlavne na oddeleniach bielej medicíny. Hovorí tiež o hrozbe výpadku ďalších esenciálnych služieb, keďže naraz sa môže infikovať veľká skupina ľudí, ktorí službu bežne zabezpečujú, prípadne takmer všetci, okrem zdravotného sektora sa to týka sa to najmä polície, súdov, prokuratúry, dozorcov vo väzniciach, pracovníkov v doprave, ale aj hasičov, dodávateľov energií, odhŕňačov ciest, predavačov, obsluhy benzínových čerpadiel, či rozvozu tovaru.

Zdroj: SITA/AP Photo/Martin Meissner

Rizikom je aj príchod desaťtisícov ľudí, ktorí prídu na Vianoce domov na Slovensko, a to z oblastí, kde omikron momentálne už rastie. Výkričníkom je aj možnosť infikovania sa tých, ktorí sa očkovať nemôžu dať, a ktorých môžu nakaziť ich zaočkovaní blízki Doteraz ich vďaka očkovaniu totiž chránili, no pri omikrone to už podľa Kollára stačiť nebude.

Hrozbu je pre nás však aj prudká reakcia našej vlastnej vlády. "Vždy keď sa u nás rozhodovalo náhle, tak sa rozhodlo zle, často veci nedávajú vôbec zmysel a opatrenia si vzájomne odporujú, trvá týždne, kým sa veci nastavia aspoň trochu rozumne, tentokrát zatiaľ takmer celá vlna prebehne," zhodnotil.

Zdroj: SITA/AP Photo/Panagiotis Balaskas

Všetko zo spomínaného sa podľa Kollára nemusí naplniť. Hrozby sú však na základe dostupných informácií zo zahraničia úplne reálne. "Stredná Európa je znovu trochu oneskorená, ale nebojte, dobehneme túto stratu rýchlo. A zrejme bude opäť prvé miesto," myslí si. Nie je podľa neho potrebné prepadať strachu. "Omikron je len ďalšia fáza tejto pandémie, tak ako doteraz, ideálne je brať hrozby počas nej vecne, správať sa obozretne a zároveň dbať na svoje zdravie, vrátane duševného," myslí si.

Tomuto sme ešte nečelili

Podľa Kollára je však potrebné uvedomiť si, že takejto hrozbe asi Slovensko po druhej svetovej vojne ešte nečelilo. "Ide lavína, ktorú nebudeme vedieť nijak sami zastaviť, ani lockdownom, ani plošným testovaním ani očkovacou lotériou, či protivládnymi demonštráciami. Si predstavte tých lyžiarov vo Veľkej Fatre, na ktorých pod Krížnou padla lavína, teraz je na tom svahu celá krajina. Túto vlnu už nezastavíme ani očkovaním, ale ak stihneme zaočkovať každého ďalšieho človeka, či už prvou, druhou, alebo treťou dávkou a to čo najskôr, tak každá jedna nám všetkým pomôže vlnu zmenšiť a spomaliť," uviedol.

Zdroj: Getty Images

Otázkou tak dnes podľa neho nie je, či otvoriť reštaurácie, alebo či sa vrátiť ku covid automatu, ale ide o to čo najlepšie odhadnúť riziko a pripraviť sa pre istotu aj na to najhoršie. "Delta vlna už je preč, a ak by nebol vo dverách omikron, dnes píšem o tom, že je čas otvoriť takmer všetko. Ale, žiaľ, delta je už minulosťou a máme úplne iný problém, s ktorým sa už nikomu z nás nechce bojovať. Najmä keď vieme, aký ťažký súper to je a že sa jej asi takmer nik nevyhne. Keď však všetci rezignujeme na opatrenia, na obozretnosť, tak sa táto vlna u nás vďaka svojej veľkej rýchlosti šírenia synchronizuje a nápor bude v špičke najväčší," uviedol.