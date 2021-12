Trestanie dezinformácií v praxi? Uff… Mimovládka poukázala na tvrdú realitu! Veď tento paragraf sa skoro nevyužíva

Zdroj: Topky/Vlado Anjel, gettyimages, Facebook/Hoaxy a podvody - Polícia SR

BRATISLAVA – Rezort spravodlivosti sa pustil do úprav a zmien by sa mohli dočkať aj trestné činy súvisiace so šírením dezinformácií. Tie sa v tomto období stali "obľúbené" najmä medzi konšpirátormi šíriacimi rôzne hoaxy týkajúce sa pandémie. Ozvali sa však už aj kritické hlasy, ktoré tvrdia, že takéto dezinformácie ohrozujúce život či zdravie môžeme stíhať už dnes - predovšetkým ako poplašné správy. Transparency International Slovensko sa teda pozrela na to, ako často sa tento paragraf využíva v praxi. Ako sa ukázalo – veľmi často nie.