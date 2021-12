Remišová pohoršila fotkou z rokovania v Bruseli: Kde má rúško?! Rezort vysvetľuje situáciu

Zdroj: Facebook/Veronika Remišová

BRATISLAVA – Iný kraj, iné pravidlá. Pandémia sužuje celý svet, no každá krajina sa s ňou vysporadúva po svojom. U nás platí, že v interiéri musíte mať rúško – a to aj na rokovaní vlády či parlamentu. Ministerka Veronika Remišová (Za ľudí) sa však pochválila fotkou z Bruselu, kde to zjavne funguje inak.